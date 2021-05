"Demain nous appartient : Aurore sur la piste de Roxane, spoilers du 6 mai 2021"

DEMAIN NOUS APPARTIENT SPOILER. Dans l'épisode 920 de Demain nous appartient du 6 mai 2021, Flore apprend la vérité à son amie Clémentine tandis qu'Aurore trouve enfin un indice sur l'affaire Doumergue. Résumé et spoilers.

[Mis à jour le 5 mai 2021 à 19h40] Cet article contient des spoilers du prochain épisode de Demain nous appartient diffusé le 6 mai 2021 sur TF1. Depuis quelque temps, Clémentine se pose des questions sur son compagnon Sacha. Dans l'épisode précédent, Flore faisait une découverte importante : Sacha en compagnie de Juliette, son autre compagne. Après une discussion avec Alexandre qui tente de la dissuader, Flore décide de montrer la photo qu'elle a prise à Clémentine qui demande alors des comptes à Sacha. Celui-ci réussit une nouvelle fois à tourner la conversation à son avantage tandis que Clémentine finit par se laisser faire. Peu après, cependant, Sacha va voir Flore et s'emporte à nouveau. Il va même jusqu'à lui interdire de s'approcher de sa compagne. Alexandre intervient et ordonne à Sacha de sortir de chez lui. Peu après, il tente de rassurer Flore, sous le choc.

Toujours dans l'épisode de DNA du 6 mai 2021, Aurore semble désespérée dans l'enquête Doumergue. Elle en parle à Sara qui s'empresse de prévenir Roxane que l'enquête est au point mort et pourrait prochainement être abandonnée. Pendant ce temps, David Doumergue apprend qu'il pourra bientôt quitter l'hôpital, ce qui n'est pas du goût de William. Il donne rendez-vous à Aurore au Spoon pour en parler. C'est là qu'elle découvre que Roxane porte exactement la bague qu'elle voit sur les enregistrements d'Aurélie Doumergue. L'enquêtrice a enfin trouvé une piste !

Ailleurs à Sète, dans l'épisode 920 de Demain nous appartient, Solenne se prépare à rencontrer GF16, avec qui elle discute depuis un moment déjà. On découvre par la suite que le jeune homme n'est autre que Gaspard, l'autre fils de Sacha. Les deux adolescents ne savent cependant rien de la double-identité de leur père, ce qui promet bien sûr de futurs rebondissements. Enfin, Chloé est tellement perturbé par les masques de Xavier qu'elle en fait des cauchemars. Elle va même jusqu'à en parler à leurs filles qui décident de prendre les choses en main : elles vont organiser un faux cambriolage et faire "disparaître" ces masques qui ont beaucoup de valeur aux yeux de Xavier.

DNA - Les infos programme

Après avoir longtemps été diffusé sur TF1 tous les soirs à partir de 19h20, Demain nous appartient a légèrement changé son horaire mi-juin 2020. Depuis, les épisodes de DNA sont diffusés du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.

Suivre les nouveaux épisodes de la série Demain nous appartient au quotidien au programme TV n'est pas toujours chose aisée et c'est aussi le cas pour Plus belle la vie. Mais TF1 a pensé à tout et propose aux fans de retrouver les derniers épisodes diffusés en replay sur vos boxes internet mais aussi sur son site MyTF1.

Si jamais vous n'êtes pas devant votre poste de télévision pour regarder Demain nous appartient en direct sur TF1, il vous reste la possibilité de regarder le direct en streaming sur le site MyTF1. Pour cela, il vous suffit simplement de vous connecter via votre email ou votre compte Facebook et de profiter du direct sur votre téléphone, tablette ou ordinateur. Et si vous avez loupé la diffusion d'un épisode, vous pourrez trouver au même endroit les replays des épisodes dernièrement diffusés quoi qu'il arrive. Le monde est bien fait !

Diffusée depuis le 17 juillet 2017, la série Demain nous appartient s'appuie sur un casting d'acteurs important. Du côté des têtes d'affiche, TF1 a débauché Ingrid Chauvin qui incarne Chloé Delcourt, le personnage principal de la série. Face à elle, on peut aussi noter la présence d'Alexandre Brasseur dans le rôle d'Alex, le petit-ami de Chloé. Mais on peut également retrouver la chanteuse et actrice Lorie Pester dans le rôle de Lucie Salducci, lieutenant de la police de Sète. A noter aussi la présence au casting de Clément Rémiens qui a remporté Danse avec les stars 9 fin 2018. La série passe également quelques scènes dans l'hôpital de Sète où l'on découvre Solène Hébert dans le rôle de Victoire Lazzari, interne dans l'établissement.