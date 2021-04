"Demain nous appartient : Clémentine enquête sur Sacha, spoilers de la semaine du 26 avril 2021"

DEMAIN NOUS APPARTIENT SPOILER. Dans les épisodes de Demain nous appartient de la semaine du 26 avril 2021, Clémentine enquête avec Flore sur la maîtresse de Sacha. Résumé et spoilers.

[Mis à jour le 23 avril 2021 à 19h32] Cet article contient des spoilers sur les épisodes de Demain nous appartient diffusés la semaine prochaine. Dans les épisodes de Demain nous appartient de la semaine du 26 avril 2021 sur TF1, Clémentine va avoir de gros doutes sur son couple avec Sacha. Après être tombée sur un message ambigu d'une inconnue, elle va penser que son compagnon la trompe et sera furieuse. Sacha ne comprendra pas pourquoi elle lui fait la tête et va s'énerver contre elle au point de se montrer quelque peu violent. Clémentine va décider de prendre les choses en main et va demander de l'aide à Flore. Ensemble, les deux amies vont enquêter sur Sacha et vont penser qu'il a une liaison avec une ancienne cliente. Elles vont découvrir plusieurs photos de l'inconnue et Clémentine va tenter d'entrer en contact avec elle. Flore ne pensera pas que ce soit une bonne idée.

Tristan va réaliser que son frère ne va pas bien et va s'inquiéter pour lui. Sacha va finalement craquer et va confier à ses proches qu'il a de gros soucis financiers et qu'il croule sous les dettes. Il ne voudra pourtant pas en parler à Clémentine et Solenne afin de ne pas les inquiéter. Le coach sportif va même demander de l'aide à Alex, mais le compagnon de Flore va être très mal à l'aise. De son côté, Solenne, qui parle avec un inconnu sur le web, va vouloir passer à la vitesse supérieure.

Roxane en grand danger

Dans Demain nous appartient la semaine du 26 avril 2021, Aurore va continuer son enquête sur Aurélie Doumergue. David se trouve à l'hôpital depuis plusieurs jours et la policière va apprendre que personne ne lui a rendu visite. Elle va convaincre le Docteur Delcourt de le garder plus longtemps en observation afin d'avoir une chance de mettre la main sur Aurélie. Aurore va recevoir les vidéos de surveillance de l'extérieur de l'hôpital et va découvrir que David était accompagné lors de son hospitalisation. Elle va avoir un premier aperçu d'Aurélie et va pouvoir la voir de dos. Roxane sera plus que jamais en danger et va devoir se montrer très prudente.

De son côté, Sofia va retrouver Quentin en prison afin de prendre de ses nouvelles. Quentin va lui dire qu'il vaut mieux pour eux qu'ils ne se voient plus, car il n'aura aucun avenir avec elle en prison. Les deux jeunes gens vont s'échanger un dernier baiser. Plus tard, Sofia va tenter de sauver son couple avec Arthur, mais sa rencontre avec Hadrien pourrait tout changer.

Jules découvre la vérité sur Charlie

Également Demain nous appartient, Charlie sera toujours à la villa avec ses amis et va décider de faire le test de grossesse pour être fixée. Gabriel va voir Charlie afin de lui dire qu'il est au courant pour le test de grossesse, ce qui va beaucoup la surprendre. Charlie va finir par lui dire qu'elle n'est pas enceinte et Gabriel sera quelque peu rassuré. Il va quand même lui dire qu'il sera toujours là pour la soutenir et qu'il tient beaucoup à elle. Jules va arriver au même moment et va découvrir que Charlie a couché avec Gabriel. Il sera furieux et va décider de partir de la villa. Gabriel et Charlie vont en profiter pour se rapprocher et comprendre ce qu'il y a vraiment entre eux.

DNA - Les infos programme

Après avoir longtemps été diffusé sur TF1 tous les soirs à partir de 19h20, Demain nous appartient a légèrement changé son horaire mi-juin 2020. Depuis, les épisodes de DNA sont diffusés du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.

Suivre les nouveaux épisodes de la série Demain nous appartient au quotidien au programme TV n'est pas toujours chose aisée et c'est aussi le cas pour Plus belle la vie. Mais TF1 a pensé à tout et propose aux fans de retrouver les derniers épisodes diffusés en replay sur vos boxes internet mais aussi sur son site MyTF1.

Si jamais vous n'êtes pas devant votre poste de télévision pour regarder Demain nous appartient en direct sur TF1, il vous reste la possibilité de regarder le direct en streaming sur le site MyTF1. Pour cela, il vous suffit simplement de vous connecter via votre email ou votre compte Facebook et de profiter du direct sur votre téléphone, tablette ou ordinateur. Et si vous avez loupé la diffusion d'un épisode, vous pourrez trouver au même endroit les replays des épisodes dernièrement diffusés quoi qu'il arrive. Le monde est bien fait !

Diffusée depuis le 17 juillet 2017, la série Demain nous appartient s'appuie sur un casting d'acteurs important. Du côté des têtes d'affiche, TF1 a débauché Ingrid Chauvin qui incarne Chloé Delcourt, le personnage principal de la série. Face à elle, on peut aussi noter la présence d'Alexandre Brasseur dans le rôle d'Alex, le petit-ami de Chloé. Mais on peut également retrouver la chanteuse et actrice Lorie Pester dans le rôle de Lucie Salducci, lieutenant de la police de Sète. A noter aussi la présence au casting de Clément Rémiens qui a remporté Danse avec les stars 9 fin 2018. La série passe également quelques scènes dans l'hôpital de Sète où l'on découvre Solène Hébert dans le rôle de Victoire Lazzari, interne dans l'établissement.