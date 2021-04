"Demain nous appartient : Hélène menace Camille, résumé et spoilers du mardi 20 avril 2021"

DEMAIN NOUS APPARTIENT SPOILER. Dans l'épisode 908 de Demain nous appartient, diffusé mardi 20 avril 2021, Hélène s'introduit chez Xavier pour menacer Camille. Résumé et spoilers.

[Mis à jour le 19 avril 2021 à 19h31] Cet article contient des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient, diffusé demain, mardi. Dans l'épisode de Demain nous appartient diffusé le mardi 20 avril 2021, Xavier a mis un gilet pare-balles et se moque de son nouvel accoutrement. Cela ne fait pas rire Camille qui s'inquiète beaucoup pour la sécurité de son père. Elle pense qu'un gilet pare-balles ne l'aidera pas contre Hélène et Pascal, mais le producteur tente de la rassurer. Les deux adolescentes doivent rester chez elles afin de ne pas se mettre en danger, mais Maud a bien du mal à s'occuper. Elle décide de faire de la trompette alors que Camille veut faire une vidéo pour ses abonnés Instagram. Elle lui demande de faire une petite pause, mais Maud refuse. La jeune fille s'énerve contre Camille et décide d'aller mettre le nez dehors.

Maud est en bas de chez elle et croise Martin et Sara, qui lui disent de retourner chez elle, car elle n'est pas en sécurité. Au même moment, les policiers voient Pascal et tentent de l'arrêter. Le père de Geoffroy fait diversion et Hélène en profite pour s'introduire chez les Meffre et menacer Camille avec un cutter. La jeune femme réussit néanmoins à s'échapper et Hélène en profite pour verser du poison dans une bouteille de vin blanc. Martin et Sara, qui ont été alertées par Camille, arrivent à l'appartement, mais Hélène a déjà filé.

Aurore enquête sur David

Également dans Demain nous appartient, Roxane héberge David Doumergue, car son frère est très malade et n'a plus d'argent. Il pense qu'il met sa sœur en danger et veut repartir pour Paris le plus vite possible. Karim arrive au même moment pour parler à Roxane de l'affaire Doumergue. Alors que David se planque dans une pièce de l'appartement, le policier demande à Roxane si elle a revu son frère. La petite amie de Sara lui ment et lui dit que cela fait bien longtemps qu'elle n'est plus en contact avec David. Karim lui rappelle qu'il veut bien la couvrir, car elle a sauvé sa fille, mais lui dit qu'il ne pourra rien faire pour elle si Aurore finit par tout découvrir. Roxane lui promet d'être prudente. Un peu plus tard, au commissariat, Aurore découvre que David Doumergue est très malade. Elle veut le surveiller, afin d'avoir une chance de mettre la main sur Roxane. De son côté, David est pris de grosses douleurs et décide d'aller à l'hôpital pour se faire soigner.

Arthur tombe sur un test de grossesse

Dans Demain nous appartient mardi 20 avril 2021, Charlie se trouve à la villa avec tous ses amis pour les révisions du bac. La jeune femme n'a toujours pas eu ses règles et hésite à faire un test de grossesse. Elle appelle Christelle et lui dit qu'elle est très inquiète. Christelle lui propose de faire le test afin d'être fixée. Jules arrive au même moment et râle, car c'est à son tour de faire le nettoyage avec Gabriel. Les deux jeunes gens rangent tout, mais Sandrine arrive pour faire une inspection surprise. La proviseure du lycée découvre des bouteilles d'alcool et est déçue par l'attitude d'Arthur et Gabriel. Elle décide néanmoins de leur laisser une seconde chance et part avec tout l'alcool. Les adolescents veulent racheter de l'alcool, mais Charlie trouve que c'est une mauvaise idée. Plus tard, Arthur cherche son chargeur et pense que Charlie l'a encore pris. Il va dans sa chambre, fouille dans ses affaires, et tombe sur le test de grossesse.

DNA - Les infos programme

Après avoir longtemps été diffusé sur TF1 tous les soirs à partir de 19h20, Demain nous appartient a légèrement changé son horaire mi-juin 2020. Depuis, les épisodes de DNA sont diffusés du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.

Suivre les nouveaux épisodes de la série Demain nous appartient au quotidien au programme TV n'est pas toujours chose aisée et c'est aussi le cas pour Plus belle la vie. Mais TF1 a pensé à tout et propose aux fans de retrouver les derniers épisodes diffusés en replay sur vos boxes internet mais aussi sur son site MyTF1.

Si jamais vous n'êtes pas devant votre poste de télévision pour regarder Demain nous appartient en direct sur TF1, il vous reste la possibilité de regarder le direct en streaming sur le site MyTF1. Pour cela, il vous suffit simplement de vous connecter via votre email ou votre compte Facebook et de profiter du direct sur votre téléphone, tablette ou ordinateur. Et si vous avez loupé la diffusion d'un épisode, vous pourrez trouver au même endroit les replays des épisodes dernièrement diffusés quoi qu'il arrive. Le monde est bien fait !

Diffusée depuis le 17 juillet 2017, la série Demain nous appartient s'appuie sur un casting d'acteurs important. Du côté des têtes d'affiche, TF1 a débauché Ingrid Chauvin qui incarne Chloé Delcourt, le personnage principal de la série. Face à elle, on peut aussi noter la présence d'Alexandre Brasseur dans le rôle d'Alex, le petit-ami de Chloé. Mais on peut également retrouver la chanteuse et actrice Lorie Pester dans le rôle de Lucie Salducci, lieutenant de la police de Sète. A noter aussi la présence au casting de Clément Rémiens qui a remporté Danse avec les stars 9 fin 2018. La série passe également quelques scènes dans l'hôpital de Sète où l'on découvre Solène Hébert dans le rôle de Victoire Lazzari, interne dans l'établissement.