"Demain nous appartient : Jim est-il mort ?, spoilers du mercredi 3 novembre 2021"

DEMAIN NOUS APPARTIENT SPOILER. Dans l'épisode 1049 de Demain nous appartient du mercredi 3 novembre, le photographe est retrouvé inanimé dans la campagne. Résumé et spoilers.

Sommaire Diffusion

Replay

Streaming

Acteurs

[Mis à jour le 2 novembre 2021 à 19h40] Cet article contient des spoilers de l'épisode 1049 de Demain nous appartient diffusé le 3 novembre 2021 sur TF1. Dans l'épisode de DNA du 3 novembre, Jim porte plainte contre Karim après ce qu'il estime être une agression, la veille devant l'hôtel. Au commissariat, le face-à-face entre les deux hommes se passent très mal et le policier aggrave son cas en proférant des menaces. Martin n'a d'autre choix que de le mettre à pied. Au Spoon, poussé à bout par Jim, Karim lui met un coup de poing avant d'être viré par Bart. Pendant ce temps-là, en prison, Anna dépérit, perd ses cheveux et ne mange plus. Persuadée que Jim va finir par commettre une erreur, Chloé encourage son beau-frère à poursuivre son enquête. Au commissariat, la mère de Marjorie raconte à Aurore et Martin que sa fille était effondrée par la liaison de son mari avec Anna, qui avait d'ailleurs laissé un message menaçant sur son téléphone. Elle leur demande de retrouver sa fille. Martin et Aurore commencent à penser que Jim peut avoir manipulé tout le monde sauf que dans les bois, le chien d'un promeneur découvre un joggeur agressé : c'est Jim, qui gît inanimé. Est-il mort ?

Au même moment, dans cet épisode de Demain nous appartient, Léo, hospitalisé après son malaise de la veille, est ausculté par Benjamin, le nouveau pédiatre, qui pense à une méningite. Des examens complémentaires le confirment : le petit garçon a une méningite purulente bactérienne et les prochaines heures vont être décisives. Audrey est très inquiète et Benjamin demande à ses enfants de la soutenir. Prévenue par son père infirmier, Jahia, qui ne comprenait pas le silence de Jordan malgré ses SMS, se rend à l'hôpital pour le soutenir. Elle lui propose maladroitement de terminer l'exposé et Jordan le prend mal. Incapable de voir le geste empathique de Jahia, l'ado se montre désagréable et Jahia part précipitamment.

En parallèle, dans l'épisode 1049 de Demain nous appartient diffusé le 3 novembre 2021 sur TF1, Noor n'a pas dormi de la nuit à cause d'une infiltration d'eau dans sa chambre. Comme ils doivent faire venir l'agent immobilier pour constater les dégâts, les deux étudiants jouent à nouveau au faux couple. A fond dans la supercherie, Noor se montre très tactile avec son coloc, ce qui le surprend. Elle a voulu lui donner une petite leçon mais elle lui suggère dans la foulée qu'en attendant la fin des travaux dans sa chambre, ils pourraient dormir dans le même lit, en toute amitié. Gabriel accepte mais quand Noor se glisse sous les draps, les deux amis sont gênés et intimidés par la situation.

DNA - LES INFOS PROGRAMME

Après avoir longtemps été diffusé sur TF1 tous les soirs à partir de 19h20, Demain nous appartient a légèrement changé son horaire mi-juin 2020. Depuis, les épisodes de DNA sont au programme tv du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.

Suivre les nouveaux épisodes de la série Demain nous appartient au quotidien au programme TV n'est pas toujours chose aisée et c'est aussi le cas pour Plus belle la vie. Mais TF1 a pensé à tout et propose aux fans de retrouver les derniers épisodes diffusés en replay sur vos boxes internet mais aussi sur son site MyTF1. A noter également que les épisodes de Demain nous appartient sont disponibles en replay sur la plateforme de streaming par abonnement Salto.

Si jamais vous n'êtes pas devant votre poste de télévision pour regarder Demain nous appartient en direct sur TF1, il vous reste la possibilité de regarder le direct en streaming sur le site MyTF1. Pour cela, il vous suffit simplement de vous connecter via votre email ou votre compte Facebook et de profiter du direct sur votre téléphone, tablette ou ordinateur. Et si vous avez loupé la diffusion d'un épisode, vous pourrez trouver au même endroit les replays des épisodes dernièrement diffusés quoi qu'il arrive. Notez également que les épisodes de Demain nous appartient sont disponibles en avance sur la plateforme de streaming par abonnement Salto.

Diffusée depuis le 17 juillet 2017, la série Demain nous appartient s'appuie sur un casting d'acteurs important. Du côté des têtes d'affiche, TF1 a débauché Ingrid Chauvin qui incarne Chloé Delcourt, le personnage principal de la série. Face à elle, on peut aussi noter la présence d'Alexandre Brasseur dans le rôle d'Alex, le petit-ami de Chloé. Mais on peut également retrouver la chanteuse et actrice Lorie Pester dans le rôle de Lucie Salducci, lieutenant de la police de Sète. A noter aussi la présence au casting de Clément Rémiens qui a remporté Danse avec les stars 9 fin 2018. La série passe également quelques scènes dans l'hôpital de Sète où l'on découvre Solène Hébert dans le rôle de Victoire Lazzari, interne dans l'établissement.