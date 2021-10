"Demain nous appartient : Judith menacée de mort, spoilers du mardi 19 octobre 2021"

DEMAIN NOUS APPARTIENT SPOILER. Dans l'épisode 1038 de Demain nous appartient du mardi 19 octobre, le temps est compté pour Judith. Résumé et spoilers.

[Mis à jour le 18 octobre 2021 à 19h40] Cet article contient des spoilers de l'épisode 1038 de Demain nous appartient diffusé le mardi 19 octobre 2021 sur TF1. Dans l'épisode de DNA du 19 octobre, Judith ne tiendra pas longtemps sans son insuline. Les recherches continuent, mais Raphaëlle parvient à faire libérer Noa, au grand désespoir de Chloé. Les visions de Victoire ne donnent rien et le temps manque à l'équipe de Police. De retour dans la cave du ravisseur, Judith tente de communiquer avec Roxane, mais la jeune femme n'est plus dans sa cellule. Comme à son habitude, l'homme l'a habillée et vêtue à l'image de sa femme et l'appelle mon amour. Alors que sa captive tente d'établir un contact, il retire sa capuche, il ne s'agit pas de Noa mais d'Yvan Josse.

Au même moment, rien ne va plus entre Karim et Anna. La psychologue se rapproche de Jim, qui n'hésite pas à lui faire du rentre-dedans. La jeune femme est très attirée mais décide de mettre les choses au clair et de rester fidèle à Karim même si Jim était prêt à partager son coup de cœur. Dans cet épisode de Demain nous appartient, Karim a des doutes et s'énerve contre Anna qu'il suspecte de le tromper. Trahie et folle de rage, elle lui donne le mot de passe de ses messageries pour qu'il puisse voir qu'elle n'a rien à se reprocher. La psychologue se confie à Flore qui ne trouve pas l'attitude de Karim exagérée.

En parallèle au Spoon, l'arrivée d'Audrey met tout le monde d'accord, même Vanessa. Fidèle à elle-même, l'explosive chef critique les choix de nourriture de Bart mais quand Audrey suggère une idée de plat simple mais savoureux, elle accepte de se lancer. C'est un franc succès. Dans l'épisode 1038 de Demain nous appartient diffusé le 19 octobre sur TF1. Audrey séduit la clientèle et le restaurant enregistre un excellent chiffre d'affaires. Le Spoon décide donc de préparer des plats simples mais réconfortants… Et Bart décide d'embaucher Audrey.

Après avoir longtemps été diffusé sur TF1 tous les soirs à partir de 19h20, Demain nous appartient a légèrement changé son horaire mi-juin 2020. Depuis, les épisodes de DNA sont au programme tv du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.

Suivre les nouveaux épisodes de la série Demain nous appartient au quotidien au programme TV n'est pas toujours chose aisée et c'est aussi le cas pour Plus belle la vie. Mais TF1 a pensé à tout et propose aux fans de retrouver les derniers épisodes diffusés en replay sur vos boxes internet mais aussi sur son site MyTF1. A noter également que les épisodes de Demain nous appartient sont disponibles en replay sur la plateforme de streaming par abonnement Salto.

Si jamais vous n'êtes pas devant votre poste de télévision pour regarder Demain nous appartient en direct sur TF1, il vous reste la possibilité de regarder le direct en streaming sur le site MyTF1. Pour cela, il vous suffit simplement de vous connecter via votre email ou votre compte Facebook et de profiter du direct sur votre téléphone, tablette ou ordinateur. Et si vous avez loupé la diffusion d'un épisode, vous pourrez trouver au même endroit les replays des épisodes dernièrement diffusés quoi qu'il arrive. Notez également que les épisodes de Demain nous appartient sont disponibles en avance sur la plateforme de streaming par abonnement Salto.

Diffusée depuis le 17 juillet 2017, la série Demain nous appartient s'appuie sur un casting d'acteurs important. Du côté des têtes d'affiche, TF1 a débauché Ingrid Chauvin qui incarne Chloé Delcourt, le personnage principal de la série. Face à elle, on peut aussi noter la présence d'Alexandre Brasseur dans le rôle d'Alex, le petit-ami de Chloé. Mais on peut également retrouver la chanteuse et actrice Lorie Pester dans le rôle de Lucie Salducci, lieutenant de la police de Sète. A noter aussi la présence au casting de Clément Rémiens qui a remporté Danse avec les stars 9 fin 2018. La série passe également quelques scènes dans l'hôpital de Sète où l'on découvre Solène Hébert dans le rôle de Victoire Lazzari, interne dans l'établissement.