"Demain nous appartient : Karim inculpé, spoilers du jeudi 4 novembre 2021"

DEMAIN NOUS APPARTIENT SPOILER. Dans l'épisode 1050 de Demain nous appartient du jeudi 4 novembre, le policier est accusé du meurtre de Jim. Résumé et spoilers.

[Mis à jour le 3 novembre 2021 à 19h40] Cet article contient des spoilers de l'épisode 1050 de Demain nous appartient diffusé le 4 novembre 2021 sur TF1. Dans l'épisode de DNA du 4 novembre, Jim est mort. Ce n'était donc pas lui le mystérieux assassin qui semble vouloir éliminer une liste de gens prédéterminés à l'avance. L'inconnu semble bien décider à se débarrasser de Karim en lui faisant porter le chapeau et en semant des preuves accablantes contre lui. Martin et Sara sont déchargés de l'enquête, car ils sont trop impliqués et l'affaire est confiée à deux policiers qui ne vont rien laisser passer et sont prêts à plonger tête baissée dans la machination visant à faire tomber Karim. Le policier est donc rapidement accusé du meurtre de Jim. De son côté, Anna se laisse dépérir en prison, malgré les efforts de son avocate.

Au même moment, dans cet épisode de Demain nous appartient, Léo est entre la vie et la mort. Le petit garçon a toujours autant de fièvre et les antibiotiques ne l'aident pas. Jordan est de plus en plus inquiet et s'énerve contre le docteur qui propose de faire baisser la température corporelle de son frère en le plongeant dans un bain glacé. Toute la famille est pétrie d'angoisse à l'idée de perdre Léo mais il semblerait que le traitement finisse par faire effet. Le benjamin de la famille Roussel est requinqué, au point de plaisanter avec sa mère, ses frères et sa sœur. Jahia surprend Jordan en larmes. Elle sait trouver les mots pour l'aider à relâcher la pression et finalement, les deux adolescents s'embrassent.

Toujours à Sète, Bénédicte et Étienne louent leur bateau pour une durée indéterminée et s'installent chez William. Au début, les choses se passent bien entre le frère et la sœur qui semblent enfin avoir des rapports apaisés. Mais très rapidement, les petits pics reprennent. Dans l'épisode 1050 de Demain nous appartient du jeudi 4 novembre diffusé sur TF1, Bénédicte ne se prive pas pour critiquer le mode de vie de William qui n'hésite pas non plus à la provoquer. Finalement, le docteur Daunier avoue a son épouse qu'il pense que sa sœur a raison, mais que cela l'agace. Il se plaint ensuite de fortes douleurs au ventre : est-il victime d'un problème de santé ou d'un stress accru face à sa situation familiale houleuse ?

Après avoir longtemps été diffusé sur TF1 tous les soirs à partir de 19h20, Demain nous appartient a légèrement changé son horaire mi-juin 2020. Depuis, les épisodes de DNA sont au programme tv du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.

Suivre les nouveaux épisodes de la série Demain nous appartient au quotidien au programme TV n'est pas toujours chose aisée et c'est aussi le cas pour Plus belle la vie. Mais TF1 a pensé à tout et propose aux fans de retrouver les derniers épisodes diffusés en replay sur vos boxes internet mais aussi sur son site MyTF1. A noter également que les épisodes de Demain nous appartient sont disponibles en replay sur la plateforme de streaming par abonnement Salto.

Si jamais vous n'êtes pas devant votre poste de télévision pour regarder Demain nous appartient en direct sur TF1, il vous reste la possibilité de regarder le direct en streaming sur le site MyTF1. Pour cela, il vous suffit simplement de vous connecter via votre email ou votre compte Facebook et de profiter du direct sur votre téléphone, tablette ou ordinateur. Et si vous avez loupé la diffusion d'un épisode, vous pourrez trouver au même endroit les replays des épisodes dernièrement diffusés quoi qu'il arrive. Notez également que les épisodes de Demain nous appartient sont disponibles en avance sur la plateforme de streaming par abonnement Salto.

Diffusée depuis le 17 juillet 2017, la série Demain nous appartient s'appuie sur un casting d'acteurs important. Du côté des têtes d'affiche, TF1 a débauché Ingrid Chauvin qui incarne Chloé Delcourt, le personnage principal de la série. Face à elle, on peut aussi noter la présence d'Alexandre Brasseur dans le rôle d'Alex, le petit-ami de Chloé. Mais on peut également retrouver la chanteuse et actrice Lorie Pester dans le rôle de Lucie Salducci, lieutenant de la police de Sète. A noter aussi la présence au casting de Clément Rémiens qui a remporté Danse avec les stars 9 fin 2018. La série passe également quelques scènes dans l'hôpital de Sète où l'on découvre Solène Hébert dans le rôle de Victoire Lazzari, interne dans l'établissement.