"Demain nous appartient : la révélation pour Victoire, spoilers du mercredi 6 octobre 2021"

DEMAIN NOUS APPARTIENT SPOILER. Dans l'épisode 1029 de Demain nous appartient du mercredi 6 octobre, Victoire découvre que son donneur est Dimitri. Résumé et spoilers.

[Mis à jour le 5 octobre 2021 à 19h40] Cet article contient des spoilers de l'épisode 1029 de Demain nous appartient diffusé le mercredi 6 octobre 2021 sur TF1. Dans l'épisode de Demain nous appartient du 6 octobre, Georges ne prend toujours pas au sérieux Victoire concernant ses visions et met ça sur le compte de la fatigue. Il va même jusqu'à demander à Samuel d'arrêter de lui bourrer le crâne avec ses histoires de mémoire cellulaire. De son côté, Victoire veut absolument retrouver son donneur, et elle a une piste : un tatouage qui lui est apparu en vision sur son bras. Elle demande alors à Sara et Roxane de mener l'enquête pour elle. Et ça marche, Sara identifie le porteur de ce tatouage et montre sa photo à Victoire qui le reconnaît formellement, c'est bien l'homme de ses visions. Il s'agit de Dimitri, celui dont on lui a greffé le cœur et qui est la cause de tout ce qui lui arrive.

Ailleurs à Sète, Maud est stressée avant son exposé et pour l'aider à s'affirmer, sa sœur lui propose de la relooker. Mais juste avant l'exposé, c'est la panique : Jack n'est pas là. Lizzie lui explique que son frère ne viendra pas, mais Maud est bien décidée à la convaincre de venir au lycée. Jack déprime depuis le départ d'Hadrien, mais il reste vague sur les raisons de son coup de blues auprès de Maud. Finalement, l'exposé se passe bien et le professeur les félicite. Dans l'épisode de Demain nous appartient du 6 octobre, Jack remercie Maud de l'avoir forcé à sortir de chez lui et lui dit qu'il est important pour lui de l'avoir à ses côtés.

Enfin, toujours dans l'épisode de DNA du 6 octobre, avec l'aide d'Angie, Sofia poste une vidéo sur les réseaux sociaux pour décrédibiliser Charlie. De son côté, cette dernière prépare sa vengeance et obtient l'autorisation d'organiser des soirées étudiantes au Spoon. Alors que Sofia fait un discours pour sensibiliser ses camarades à propos des étudiants en situation de précarité, Charlie annonce qu'elle a décidé de faire une collecte pour eux, justement l'idée de Sofia… Excédée, Sofia se plaint auprès d'Irène qui les trouve plutôt immatures de se chamailler comme ça. Si elles veulent se départager, Sofia et Charlie devront se démarquer.

Après avoir longtemps été diffusé sur TF1 tous les soirs à partir de 19h20, Demain nous appartient a légèrement changé son horaire mi-juin 2020. Depuis, les épisodes de DNA sont au programme tv du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.

Suivre les nouveaux épisodes de la série Demain nous appartient au quotidien au programme TV n'est pas toujours chose aisée et c'est aussi le cas pour Plus belle la vie. Mais TF1 a pensé à tout et propose aux fans de retrouver les derniers épisodes diffusés en replay sur vos boxes internet mais aussi sur son site MyTF1. A noter également que les épisodes de Demain nous appartient sont disponibles en replay sur la plateforme de streaming par abonnement Salto.

Si jamais vous n'êtes pas devant votre poste de télévision pour regarder Demain nous appartient en direct sur TF1, il vous reste la possibilité de regarder le direct en streaming sur le site MyTF1. Pour cela, il vous suffit simplement de vous connecter via votre email ou votre compte Facebook et de profiter du direct sur votre téléphone, tablette ou ordinateur. Et si vous avez loupé la diffusion d'un épisode, vous pourrez trouver au même endroit les replays des épisodes dernièrement diffusés quoi qu'il arrive. Notez également que les épisodes de Demain nous appartient sont disponibles en avance sur la plateforme de streaming par abonnement Salto.

Diffusée depuis le 17 juillet 2017, la série Demain nous appartient s'appuie sur un casting d'acteurs important. Du côté des têtes d'affiche, TF1 a débauché Ingrid Chauvin qui incarne Chloé Delcourt, le personnage principal de la série. Face à elle, on peut aussi noter la présence d'Alexandre Brasseur dans le rôle d'Alex, le petit-ami de Chloé. Mais on peut également retrouver la chanteuse et actrice Lorie Pester dans le rôle de Lucie Salducci, lieutenant de la police de Sète. A noter aussi la présence au casting de Clément Rémiens qui a remporté Danse avec les stars 9 fin 2018. La série passe également quelques scènes dans l'hôpital de Sète où l'on découvre Solène Hébert dans le rôle de Victoire Lazzari, interne dans l'établissement.