"Demain nous appartient : Louise vire Bart, spoilers du mercredi 15 septembre 2021"

DEMAIN NOUS APPARTIENT SPOILER. Dans l'épisode 1014 de Demain nous appartient du mercredi 15 septembre, Louise va être très déçue par son compagnon. Résumé et spoilers.

Sommaire Diffusion

Replay

Streaming

Acteurs

[Mis à jour le 14 septembre 2021 à 19h40] Cet article contient des spoilers de l'épisode 1014 de Demain nous appartient diffusé le mercredi 15 septembre 2021 sur TF1. Dans l'épisode de DNA du 15 septembre, Bart avoue à la police qu'il était un client régulier de Clément, mais donne un alibi pour le meurtre : il était dans un magasin de meubles. Sauf que Chloé l'a vu aux abords du lycée avant le meurtre, comme elle le confie à Alex, et hésite à le dire à la police. Elle finit par appeler Martin et le commandant décide de revenir voir le patron du Spoon, qui s'englue dans ses mensonges. Flore trouve injuste que Chloé ait contacté la police et débarque dans son bureau en lui reprochant d'avoir condamné son neveu. Flore retrouve ensuite Bart chez lui, où il lui donne la même version qu'aux policiers. Louise arrive et entend la conversation, obligeant Bart à expliquer la situation. Et c'est le clash, Louise ne supportant pas que Bart prenne de la drogue comme son ex et n'ait pas protégé sa fille. Elle le dégage de la maison.

Toujours dans l'épisode 1014 de Demain nous appartient, Jack raconte à sa sœur qu'il a (chastement) passé la nuit avec Hadrien. Il est persuadé que le serveur de La Paillote a des sentiments pour lui. Un peu plus tard au bar, Hadrien pense surtout à Sofia et demande conseil à Jack avant de le missionner de transmettre une lettre. Dans la pinède, Jack aide Hadrien à monter la tente en prévision de la venue de Sofia. Mais cette dernière n'a reçu aucune invitation de son petit ami et Hadrien comprend que Jack n'a pas donné la lettre. Il appelle Sofia qui arrive pendant que Jack s'en va, penaud et désolé. Hadrien réalise qu'en effet, Jack est amoureux de lui.

En parallèle, dans l'épisode 1014 de Demain nous appartient diffusé le mercredi 15 septembre sur TF1, chez les Daunier-Jacob, William n'a pas fermé l'œil de la nuit après l'annonce de Manon de faire le tour du monde. Alors qu'Aurore encourage son homme à lâcher la grappe de leur fille pour la laisser venir à eux, William décide d'une autre stratégie. A Manon qui se lève, il donne son accord pour son projet mais à une condition : qu'elle le finance. Aurore ne trouve pas l'idée très bonne. Un peu plus tard, Sofia a fait un budget prévisionnel pour le voyage de sa sœur : la somme astronomique de 15.000 euros. Obligée de chercher du travail, Manon se lance et distribue son CV dans pleins d'endroits de la ville. Sans succès.

DNA - LES INFOS PROGRAMME

Après avoir longtemps été diffusé sur TF1 tous les soirs à partir de 19h20, Demain nous appartient a légèrement changé son horaire mi-juin 2020. Depuis, les épisodes de DNA sont au programme tv du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.

Suivre les nouveaux épisodes de la série Demain nous appartient au quotidien au programme TV n'est pas toujours chose aisée et c'est aussi le cas pour Plus belle la vie. Mais TF1 a pensé à tout et propose aux fans de retrouver les derniers épisodes diffusés en replay sur vos boxes internet mais aussi sur son site MyTF1. A noter également que les épisodes de Demain nous appartient sont disponibles en replay sur la plateforme de streaming par abonnement Salto.

Si jamais vous n'êtes pas devant votre poste de télévision pour regarder Demain nous appartient en direct sur TF1, il vous reste la possibilité de regarder le direct en streaming sur le site MyTF1. Pour cela, il vous suffit simplement de vous connecter via votre email ou votre compte Facebook et de profiter du direct sur votre téléphone, tablette ou ordinateur. Et si vous avez loupé la diffusion d'un épisode, vous pourrez trouver au même endroit les replays des épisodes dernièrement diffusés quoi qu'il arrive. Notez également que les épisodes de Demain nous appartient sont disponibles en avance sur la plateforme de streaming par abonnement Salto.

Diffusée depuis le 17 juillet 2017, la série Demain nous appartient s'appuie sur un casting d'acteurs important. Du côté des têtes d'affiche, TF1 a débauché Ingrid Chauvin qui incarne Chloé Delcourt, le personnage principal de la série. Face à elle, on peut aussi noter la présence d'Alexandre Brasseur dans le rôle d'Alex, le petit-ami de Chloé. Mais on peut également retrouver la chanteuse et actrice Lorie Pester dans le rôle de Lucie Salducci, lieutenant de la police de Sète. A noter aussi la présence au casting de Clément Rémiens qui a remporté Danse avec les stars 9 fin 2018. La série passe également quelques scènes dans l'hôpital de Sète où l'on découvre Solène Hébert dans le rôle de Victoire Lazzari, interne dans l'établissement.