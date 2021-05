"Demain nous appartient : Lucie quitte tout, les spoilers du 1er juin 2021"

DEMAIN NOUS APPARTIENT SPOILER. Alors que la présence du harceleur de Lucie se fait de plus en plus forte, la compagne de Bart décide de tout plaquer dans l'épisode du 1er juin 2021. Résumé et spoilers.

[Mis à jour le 31 mai 2021 à 19h40] Cet article contient des spoilers de l'épisode 938 de Demain nous appartient diffusé le 1er juin 2021 sur TF1. A Sète, Lucie et Bart s'inquiètent de la présence envahissante du harceleur qui tourne autour de leur famille. La jeune femme découvre que ses enfants sont montés dans sa voiture et que celui-ci a, semble-t-il, retrouvé leurs trottinettes électriques. Furieuse, Lucie leur fait comprendre qu'il est hors de question qu'ils s'approchent d'inconnus de la sorte. Bart insiste pour se rendre au commissariat déposer plainte mais Lucie ne l'entend pas de cette oreille. Elle lui fait croire qu'elle ira à sa place pendant qu'il prépare la fête d'anniversaire d'Aurélien. Mais en réalité, elle prépare ses affaires et emmène les enfants loin. Pour seule explication, Lucie annonce à Aurélien et sa sœur qu'elle "quitté Bart". Pendant ce temps, Bart ne comprend pas ce qui se passe : il attend Aurélien pour sa fête surprise d'anniversaire...

Toujours dans l'épisode 938 de DNA du 1er juin 2021, William mène l'enquête dans la villa au sujet du caleçon qu'il a trouvé dans le lave-linge. Il confronte d'abord ses deux filles, puis s'en prend au petit ami de Manon avant que Sofia reprenne les choses en main. Elle annonce à son père qu'elle a effectivement vu un garçon il y a peu mais qu'il s'agit sans doute d'un coup d'un soir. William en parle avec Samuel, qui est dans la confidence au sujet de l'histoire d'Hadrien et Sofia. Hadrien surprend leur conversation et s'immisce entre eux avec ironie. Visiblement, la situation l'amuse beaucoup.

DNA - Les infos programme

Après avoir longtemps été diffusé sur TF1 tous les soirs à partir de 19h20, Demain nous appartient a légèrement changé son horaire mi-juin 2020. Depuis, les épisodes de DNA sont diffusés du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.

Suivre les nouveaux épisodes de la série Demain nous appartient au quotidien au programme TV n'est pas toujours chose aisée et c'est aussi le cas pour Plus belle la vie. Mais TF1 a pensé à tout et propose aux fans de retrouver les derniers épisodes diffusés en replay sur vos boxes internet mais aussi sur son site MyTF1.

Si jamais vous n'êtes pas devant votre poste de télévision pour regarder Demain nous appartient en direct sur TF1, il vous reste la possibilité de regarder le direct en streaming sur le site MyTF1. Pour cela, il vous suffit simplement de vous connecter via votre email ou votre compte Facebook et de profiter du direct sur votre téléphone, tablette ou ordinateur. Et si vous avez loupé la diffusion d'un épisode, vous pourrez trouver au même endroit les replays des épisodes dernièrement diffusés quoi qu'il arrive. Le monde est bien fait !

Diffusée depuis le 17 juillet 2017, la série Demain nous appartient s'appuie sur un casting d'acteurs important. Du côté des têtes d'affiche, TF1 a débauché Ingrid Chauvin qui incarne Chloé Delcourt, le personnage principal de la série. Face à elle, on peut aussi noter la présence d'Alexandre Brasseur dans le rôle d'Alex, le petit-ami de Chloé. Mais on peut également retrouver la chanteuse et actrice Lorie Pester dans le rôle de Lucie Salducci, lieutenant de la police de Sète. A noter aussi la présence au casting de Clément Rémiens qui a remporté Danse avec les stars 9 fin 2018. La série passe également quelques scènes dans l'hôpital de Sète où l'on découvre Solène Hébert dans le rôle de Victoire Lazzari, interne dans l'établissement.