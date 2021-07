"Demain nous appartient : Manon blessée, spoilers du 20 juillet 2021"

DEMAIN NOUS APPARTIENT SPOILER. Dans l'épisodes 973 de Demain nous appartient du mardi 20 juillet 2021, Dorian et Manon sont victimes d'un accident de voiture provoqué par la mystérieuse Dame blanche. Résumé et spoilers.

Sommaire Diffusion

Replay

Streaming

Acteurs

[Mise à jour le 19 juillet 2021 à 19h40] Cet article contient des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient du 20 juillet 2021 sur TF1. Aurore et son équipe interrogent Patrick, le monteur au chômage surpris dans le jardin des Daunier au moment de l'incendie. L'homme nie avoir un quelconque lien avec les incidents, mais la police découvre qu'il travaille régulièrement avec Magalie Kermadec. De son côté, Brigitte a beaucoup de mal à surmonter un mystérieux événement qui se serait produit dans l'enfance de William et que ce dernier aurait oublié.

En parallèle, Dorian "emprunte" la voiture de son grand-père pour emmener Manon en balade. Alors qu'ils roulent au milieu de la campagne, la dame blanche jaillit devant eux. En essayant de l'éviter, Dorian dévie de la route et emboutit la voiture. Dans cet épisode de Demain nous appartient, Manon perd connaissance dans la collision. Bien que ses blessures soient finalement superficielles, William ne décolère pas et exige que son neveu ne s'approche plus de sa fille.

Pendant ce temps, à la paillote, Nathan continue de jouer avec le feu pour impressionner Charlie. L'adolescent se fait toujours plus insistant malgré les refus de la serveuse. Dans l'épisode 973 de Demain nous appartient du 20 juillet sur TF1, le pickpocket manque de se faire prendre à plusieurs reprises et Hadrien ne tolère plus sa présence au bar. Charlie répète à Nathan qu'elle ne veut pas de relation avec lui, mais les deux jeunes gens décident néanmoins de rester amis.

De retour à l'hôpital de Sète, Marianne est de plus en plus suspicieuse concernant l'infarctus de Victor et elle compte bien le démasquer. Elle s'acharne à lui faire passer de nombreux tests malgré ses protestations. Toujours dans cet épisode de Demain nous appartient, Lou craint que leurs manigances ne soient révélées au grand jour, ce qui lui vaudrait d'être radiée du barreau. Au terme d'une série d'analyses poussées, les médecins découvrent des traces du médicament ingéré par Victor pour provoquer sa crise cardiaque.

DNA - LES INFOS PROGRAMME

Après avoir longtemps été diffusé sur TF1 tous les soirs à partir de 19h20, Demain nous appartient a légèrement changé son horaire mi-juin 2020. Depuis, les épisodes de DNA sont diffusés du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.

Suivre les nouveaux épisodes de la série Demain nous appartient au quotidien au programme TV n'est pas toujours chose aisée et c'est aussi le cas pour Plus belle la vie. Mais TF1 a pensé à tout et propose aux fans de retrouver les derniers épisodes diffusés en replay sur vos boxes internet mais aussi sur son site MyTF1. A noter également que les épisodes de Demain nous appartient sont disponibles en replay sur la plateforme de streaming par abonnement Salto.

Si jamais vous n'êtes pas devant votre poste de télévision pour regarder Demain nous appartient en direct sur TF1, il vous reste la possibilité de regarder le direct en streaming sur le site MyTF1. Pour cela, il vous suffit simplement de vous connecter via votre email ou votre compte Facebook et de profiter du direct sur votre téléphone, tablette ou ordinateur. Et si vous avez loupé la diffusion d'un épisode, vous pourrez trouver au même endroit les replays des épisodes dernièrement diffusés quoi qu'il arrive. Notez également que les épisodes de Demain nous appartient sont disponibles en avance sur la plateforme de streaming par abonnement Salto.

Diffusée depuis le 17 juillet 2017, la série Demain nous appartient s'appuie sur un casting d'acteurs important. Du côté des têtes d'affiche, TF1 a débauché Ingrid Chauvin qui incarne Chloé Delcourt, le personnage principal de la série. Face à elle, on peut aussi noter la présence d'Alexandre Brasseur dans le rôle d'Alex, le petit-ami de Chloé. Mais on peut également retrouver la chanteuse et actrice Lorie Pester dans le rôle de Lucie Salducci, lieutenant de la police de Sète. A noter aussi la présence au casting de Clément Rémiens qui a remporté Danse avec les stars 9 fin 2018. La série passe également quelques scènes dans l'hôpital de Sète où l'on découvre Solène Hébert dans le rôle de Victoire Lazzari, interne dans l'établissement.