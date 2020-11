"Demain nous appartient : résumé en avance de l'épisode 808"

DNA - Dans le prochain épisode de Demain nous appartient, William et Samuel propose un arrangement à Charlie, Flore et Jeanne se disputent et Georges retourne sur le terrain... Voici ce qu'il faut savoir de l'épisode 808, en diffusion le mardi 1er décembre 2020.

[Mis à jour le 30 novembre 2020 à 18h42] Samuel apprend à William que Sophia a voulu étranglée Charlie. Il prévient Aurore qui met sa fille face à ses actes et lui fait comprendre qu'elle risque la prison. Manon prend sa défense et Sophia demande de l'aide à sa mère. Charlie a retrouvé l'usage de la parole, elle demande à voir son frère mais William refuse et lui prescrit une série d'examens afin de limiter les visites. Par ailleurs, elle ne parle pas de la tentative d'étranglement qu'elle a subie. William explique le problème à Samuel et ils décident de proposer 10 000 euros à Charlie contre son silence. Ailleurs à Sète, Luc annonce à Laura qu'il sait qui a agressé sa sœur.

Entre Flore et Jeanne, rien ne va plus

Alex demande à Flore de s'occuper de sa mère pendant la journée. Jeanne reproche toujours à Flore d'avoir pris la place de Chloé et ne se cache pas de lui dire. Elle lui fait des reproches et la dénigre par rapport à Chloé. Alors que Flore veut l'empêcher de monter sur le bateau pour assurer sa sécurité, Jeanne la gifle. Elles s'insultent mutuellement et Flore lui dit d'aller vivre chez Chloé. Suite à la maladie de Jeanne, Flore propose à Alex de placer sa mère en maison médicalisée.

Georges repart sur le terrain

Georges est heureux d'avoir repris le travail. Il retourne sur le terrain pour interroger la victime d'un nouveau home-jacking. L'ascenseur étant en panne, il décide quand même de prendre les escaliers. Georges arrive après la bataille, car la victime a déjà tout raconté à Sara.

DNA - Les infos programme

Après avoir longtemps été diffusé sur TF1 tous les soirs à partir de 19h20, Demain nous appartient a légèrement changé son horaire mi-juin 2020. Depuis, les épisodes de DNA sont diffusés du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.

Suivre les nouveaux épisodes de la série Demain nous appartient au quotidien au programme TV n'est pas toujours chose aisée et c'est aussi le cas pour Plus belle la vie. Mais TF1 a pensé à tout et propose aux fans de retrouver les derniers épisodes diffusés en replay sur vos boxes internet mais aussi sur son site MyTF1.

Si jamais vous n'êtes pas devant votre poste de télévision pour regarder Demain nous appartient en direct sur TF1, il vous reste la possibilité de regarder le direct en streaming sur le site MyTF1. Pour cela, il vous suffit simplement de vous connecter via votre email ou votre compte Facebook et de profiter du direct sur votre téléphone, tablette ou ordinateur. Et si vous avez loupé la diffusion d'un épisode, vous pourrez trouver au même endroit les replays des épisodes dernièrement diffusés quoi qu'il arrive. Le monde est bien fait !

Diffusée depuis le 17 juillet 2017, la série Demain nous appartient s'appuie sur un casting d'acteurs important. Du côté des têtes d'affiche, TF1 a débauché Ingrid Chauvin qui incarne Chloé Delcourt, le personnage principal de la série. Face à elle, on peut aussi noter la présence d'Alexandre Brasseur dans le rôle d'Alex, le petit-ami de Chloé. Mais on peut également retrouver la chanteuse et actrice Lorie Pester dans le rôle de Lucie Salducci, lieutenant de la police de Sète. A noter aussi la présence au casting de Clément Rémiens qui a remporté Danse avec les stars 9 fin 2018. La série passe également quelques scènes dans l'hôpital de Sète où l'on découvre Solène Hébert dans le rôle de Victoire Lazzari, interne dans l'établissement.