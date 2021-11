"Demain nous appartient : résumé en avance du 1er décembre 2021"

DEMAIN NOUS APPARTIENT EN AVANCE. Dans l'épisode 1069 de Demain nous appartient du mercredi 1er décembre, Raphaëlle comprend tout. Résumé en avance et spoilers.

[Mis à jour le 30 novembre 2021 à 19h20] Cet article est le résumé en avance de l'épisode 1069 de Demain nous appartient diffusé le mercredi 1er décembre 2021 sur TF1. Il contient donc des spoilers. Dans l'épisode 1069 de Demain nous appartient du 1er décembre, Xavier affirme qu'il n'a aucun souvenir de ce qui s'est passé, il ne se rappelle même pas de sa chute. Selon les médecins, il n'est pas atteint d'amnésie. Avec du repos, il devrait pouvoir retrouver la mémoire… au grand désespoir de Rebecca et Sébastien. Et si Xavier se souvenait de tout mais ne disait rien pour protéger sa famille ? Rebecca veut en avoir le cœur net, mais dans sa chambre d'hôpital, elle tombe sur Chloé. La chanteuse lui ordonne de dégager les lieux et lui fait comprendre qu'elle a bien vu ce qui se passait entre elle et Alex, son ex. Xavier, qui feignait de dormir, a tout entendu ! De son côté, Raphaëlle, en séance avec Anna, a une révélation. Et si l'homme de ses visions n'était pas Xavier mais son père ? Soudain, les souvenirs refont surface : étant petite, Raphaëlle a surpris Daniel Meffre en train d'agresser Rebecca. C'est elle qui l'a tué pour défendre sa mère !

Toujours dans l'épisode de DNA du 1er décembre, Mona est ravie que Georges ait tourné la page de son ancienne relation, elle veut tout savoir de Vanessa et l'invite à dîner. La chef du Spoon accepte avec plaisir, même si Georges insiste sur le fait que ça n'est pas une obligation. Vanessa est sûre qu'elle va bien s'entendre avec sa belle-mère. De son côté, Victoire, qui a surpris les deux tourtereaux en train de s'embrasser, ne prend pas aussi bien la nouvelle que Mona… Et pendant le dîner, Mona aussi commence à déchanter. L'ambiance est en effet tendue entre les deux femmes qui n'arrêtent pas de s'envoyer des piques.

Ailleurs à Sète, Judith décide de prendre Lizzie à l'essai au Little Spoon. La jeune fille voudrait remercier Dorian de lui avoir parlé de cette opportunité et les ados commencent à discuter et à faire plus connaissance. Dans l'épisode de Demain nous appartient diffusé le 1er décembre sur TF1, Lizzie avoue à Jack qu'elle a craqué sur Dorian. De plus, elle sait que ça ne va plus trop entre lui et Camille et n'a pas l'intention d'attendre avant de passer à l'action. Son frère la met en garde, il ne voudrait pas qu'elle souffre comme lui avec Hadrien.

Après avoir longtemps été diffusé sur TF1 tous les soirs à partir de 19h20, Demain nous appartient a légèrement changé son horaire mi-juin 2020. Depuis, les épisodes de DNA sont au programme tv du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.

Suivre les nouveaux épisodes de la série Demain nous appartient au quotidien au programme TV n'est pas toujours chose aisée et c'est aussi le cas pour Plus belle la vie. Mais TF1 a pensé à tout et propose aux fans de retrouver les derniers épisodes diffusés en replay sur vos boxes internet mais aussi sur son site MyTF1. A noter également que les épisodes de Demain nous appartient sont disponibles en replay sur la plateforme de streaming par abonnement Salto.

Si jamais vous n'êtes pas devant votre poste de télévision pour regarder Demain nous appartient en direct sur TF1, il vous reste la possibilité de regarder le direct en streaming sur le site MyTF1. Pour cela, il vous suffit simplement de vous connecter via votre email ou votre compte Facebook et de profiter du direct sur votre téléphone, tablette ou ordinateur. Et si vous avez loupé la diffusion d'un épisode, vous pourrez trouver au même endroit les replays des épisodes dernièrement diffusés quoi qu'il arrive. Notez également que les épisodes de Demain nous appartient sont disponibles en avance sur la plateforme de streaming par abonnement Salto.

Diffusée depuis le 17 juillet 2017, la série Demain nous appartient s'appuie sur un casting d'acteurs important. Du côté des têtes d'affiche, TF1 a débauché Ingrid Chauvin qui incarne Chloé Delcourt, le personnage principal de la série. Face à elle, on peut aussi noter la présence d'Alexandre Brasseur dans le rôle d'Alex, le petit-ami de Chloé. Mais on peut également retrouver la chanteuse et actrice Lorie Pester dans le rôle de Lucie Salducci, lieutenant de la police de Sète. A noter aussi la présence au casting de Clément Rémiens qui a remporté Danse avec les stars 9 fin 2018. La série passe également quelques scènes dans l'hôpital de Sète où l'on découvre Solène Hébert dans le rôle de Victoire Lazzari, interne dans l'établissement.