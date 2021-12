"Demain nous appartient : résumé en avance du 22 décembre 2021"

DEMAIN NOUS APPARTIENT EN AVANCE. Dans l'épisode 1084 de Demain nous appartient du mercredi 22 décembre, Maël et Lina s'avèrent être les corbeaux du lycée. Résumé en avance et spoilers.

[Mis à jour le 21 décembre 2021 à 19h20] Dans l'épisode 1084 de Demain nous appartient du 22 décembre, face à la réaction des parents d'élèves concernant la photo d'Angie et du professeur de français, Chloé met à pied François Lehaut. Elle sait qu'il s'agit d'un montage mais elle est obligée de réagir pour étouffer la rumeur. De son côté, la police piétine encore dans son enquête et Sébastien ordonne aux agents de trouver le corbeau au plus vite. Pour cela, Roxane a eu une idée : elle a piégé le serveur du lycée, ce qui lui permettra de tracer le corbeau s'il se connecte à nouveau. Mais à la fin de l'épisode, c'est la révélation… Maël et Lina sont les corbeaux du lycée ! Le jeune homme photographie Lina qui prend des poses suggestives en serviette de bain. Ils pensent se mettre à l'abri des soupçons en publiant ces photos.

Ailleurs à Sète, Xavier fait ses cartons. Chloé lui propose de rester, mais il préfère aller à l'hôtel. Il passera les fêtes en famille avec ses filles et Raphaëlle qui a également invité Sébastien. Il est temps pour Chloé d'annoncer à Alex qu'elle est à nouveau célibataire. Pour lui, cela signifie qu'ils peuvent recommencer, mais Chloé lui rappelle qu'il est encore avec Flore. Il lui parlera après les fêtes. Dans l'épisode de DNA du 22 décembre diffusé sur TF1, Alex et Chloé se promettent qu'il s'agit de leur dernier Noël séparés.

Enfin, toujours dans l'épisode de DNA du 22 décembre, chez les Daunier, Manon et Aurore ont prévu de s'adapter au régime alimentaire végan de Bénédicte et sa famille pour le repas de Noël. Face à un William qui ne supporte plus les lubies alimentaires de sa sœur et qui n'est pas prêt à renoncer à sa dinde, sa mayonnaise et ses langoustines, Aurore propose de faire deux menus différents. Elle pense ainsi contenter tout le monde, mais elle ignore qu'elle met en fait sa belle-sœur dans l'embarras. En effet, Bénédicte, Étienne et Dorian sont végans toute l'année sauf le jour de Noël et n'ont pas l'intention de renoncer à la dinde et au foie gras ! Quand Bénédicte tente de l'expliquer à Aurore, il est trop tard, les courses sont déjà faites. Comment se passera le repas de Noël des Daunier et des Curtis ?

Après avoir longtemps été diffusé sur TF1 tous les soirs à partir de 19h20, Demain nous appartient a légèrement changé son horaire mi-juin 2020. Depuis, les épisodes de DNA sont au programme tv du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.

Suivre les nouveaux épisodes de la série Demain nous appartient au quotidien au programme TV n'est pas toujours chose aisée et c'est aussi le cas pour Plus belle la vie. Mais TF1 a pensé à tout et propose aux fans de retrouver les derniers épisodes diffusés en replay sur vos boxes internet mais aussi sur son site MyTF1. A noter également que les épisodes de Demain nous appartient sont disponibles en replay sur la plateforme de streaming par abonnement Salto.

Si jamais vous n'êtes pas devant votre poste de télévision pour regarder Demain nous appartient en direct sur TF1, il vous reste la possibilité de regarder le direct en streaming sur le site MyTF1. Pour cela, il vous suffit simplement de vous connecter via votre email ou votre compte Facebook et de profiter du direct sur votre téléphone, tablette ou ordinateur. Et si vous avez loupé la diffusion d'un épisode, vous pourrez trouver au même endroit les replays des épisodes dernièrement diffusés quoi qu'il arrive. Notez également que les épisodes de Demain nous appartient sont disponibles en avance sur la plateforme de streaming par abonnement Salto.

Diffusée depuis le 17 juillet 2017, la série Demain nous appartient s'appuie sur un casting d'acteurs important. Du côté des têtes d'affiche, TF1 a débauché Ingrid Chauvin qui incarne Chloé Delcourt, le personnage principal de la série. Face à elle, on peut aussi noter la présence d'Alexandre Brasseur dans le rôle d'Alex, le petit-ami de Chloé. Mais on peut également retrouver la chanteuse et actrice Lorie Pester dans le rôle de Lucie Salducci, lieutenant de la police de Sète. A noter aussi la présence au casting de Clément Rémiens qui a remporté Danse avec les stars 9 fin 2018. La série passe également quelques scènes dans l'hôpital de Sète où l'on découvre Solène Hébert dans le rôle de Victoire Lazzari, interne dans l'établissement.