"Demain nous appartient : résumé en avance du 24 novembre 2021"

DEMAIN NOUS APPARTIENT EN AVANCE. Dans l'épisode 1064 de Demain nous appartient du mercredi 24 novembre, Martin soupçonne Sébastien Perrault. Résumé en avance et spoilers.

[Mis à jour le 23 novembre 2021 à 19h20] Cet article est le résumé en avance de l'épisode 1064 de Demain nous appartient diffusé le mercredi 24 novembre 2021 sur TF1. Il contient donc des spoilers. Dans l'épisode 1064 de Demain nous appartient du 24 novembre, Martin apprend par Chloé que Xavier avait des doutes sur les causes de la mort de son père et qu'il avait découvert que Rebecca Flores avait été sa maîtresse. Pour Martin, deux défenestrations dans une même famille, ça n'est pas une coïncidence, et le retour de Rebecca non plus. Il décide de l'interroger, mais en l'absence d'éléments prouvant que Rebecca était dans le bureau du procureur Meffre au moment de la tentative de meurtre, les enquêteurs sont dans une impasse. Par contre, le malaise de Sébastien n'échappe pas à Martin et Aurore quand ils lui parlent de l'enquête que menait Xavier sur la mort de son père. Et si le procureur Perrault avait été au courant de l'aventure de sa femme ? Il aurait pu assassiner le père de Xavier et, trente ans plus tard, essayer de tuer Xavier pour l'empêcher de parler.

Au lycée Agnès Varda, Jahia surprend Lizzie en répétition avec Jack et Jordan. Elle est impressionnée par les talents de Jordan à la guitare, mais il se montre peu ouvert à la conversation. Il ne lui parlera que lorsqu'elle aura enfin assumé le fait qu'ils se sont embrassés. Finalement, grâce à l'intervention de Lizzie, Jahia se jette à l'eau et montre à Jordan un texte qu'elle a écrit. C'est une chanson dans laquelle elle dévoile ses sentiments. Dans l'épisode de DNA du mercredi 24 novembre, Jahia embrasse Jordan et assume ce qu'elle ressent pour lui.

De son côté, la famille Moreno décide de rendre le tableau à la galerie pour en chercher un autre plus adapté. Après avoir passé tout le catalogue d'œuvres, Christelle se décide pour un tableau minimaliste : un monochrome blanc ! Selon Sylvain et Charlie, on ne le verra même pas sur les murs blancs, le seul endroit possible, c'est les toilettes. Par ailleurs, Christelle n'arrête pas d'être sollicitée pour participer à des expositions, le directeur de la galerie a dû donner son numéro à ses contacts. Impossible de continuer à garder le secret, dans l'épisode de Demain nous appartient du 24 novembre, Sylvain et Christelle décident d'organiser une fête pour annoncer à leurs amis qu'ils sont millionnaires.

DNA - LES INFOS PROGRAMME

Après avoir longtemps été diffusé sur TF1 tous les soirs à partir de 19h20, Demain nous appartient a légèrement changé son horaire mi-juin 2020. Depuis, les épisodes de DNA sont au programme tv du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.

Suivre les nouveaux épisodes de la série Demain nous appartient au quotidien au programme TV n'est pas toujours chose aisée et c'est aussi le cas pour Plus belle la vie. Mais TF1 a pensé à tout et propose aux fans de retrouver les derniers épisodes diffusés en replay sur vos boxes internet mais aussi sur son site MyTF1. A noter également que les épisodes de Demain nous appartient sont disponibles en replay sur la plateforme de streaming par abonnement Salto.

Si jamais vous n'êtes pas devant votre poste de télévision pour regarder Demain nous appartient en direct sur TF1, il vous reste la possibilité de regarder le direct en streaming sur le site MyTF1. Pour cela, il vous suffit simplement de vous connecter via votre email ou votre compte Facebook et de profiter du direct sur votre téléphone, tablette ou ordinateur. Et si vous avez loupé la diffusion d'un épisode, vous pourrez trouver au même endroit les replays des épisodes dernièrement diffusés quoi qu'il arrive. Notez également que les épisodes de Demain nous appartient sont disponibles en avance sur la plateforme de streaming par abonnement Salto.

Diffusée depuis le 17 juillet 2017, la série Demain nous appartient s'appuie sur un casting d'acteurs important. Du côté des têtes d'affiche, TF1 a débauché Ingrid Chauvin qui incarne Chloé Delcourt, le personnage principal de la série. Face à elle, on peut aussi noter la présence d'Alexandre Brasseur dans le rôle d'Alex, le petit-ami de Chloé. Mais on peut également retrouver la chanteuse et actrice Lorie Pester dans le rôle de Lucie Salducci, lieutenant de la police de Sète. A noter aussi la présence au casting de Clément Rémiens qui a remporté Danse avec les stars 9 fin 2018. La série passe également quelques scènes dans l'hôpital de Sète où l'on découvre Solène Hébert dans le rôle de Victoire Lazzari, interne dans l'établissement.