"Demain nous appartient : Sacha détourne la cagnotte de Solenne, spoilers du 28 avril 2021"

DEMAIN NOUS APPARTIENT SPOILER. Dans l'épisode 914 de Demain nous appartient du 28 avril 2021, Sacha se sert dans la cagnotte de Solenne pour rembourser Vinciane. Résumé et spoilers.

[Mis à jour le 27 avril 2021 à 19h31] Cet article contient des spoilers sur le prochain épisode de Demain nous appartient diffusé demain, mercredi. Dans l'épisode 914 de Demain nous appartient diffusé le 28 avril 2021 sur TF1, Clémentine et Sacha décident d'être plus honnêtes et confiants l'un envers l'autre. Mais au même moment, Clémentine voit le code PIN du téléphone de Sacha et décide de fouiller dans ses messages, mais ne trouve rien. Au même moment, Sacha la prend sur le fait. Clémentine l'interroge sur l'absence de SMS dans son portable, et l'accuse de le tromper avec une autre, mais Sacha réfute une nouvelle fois ces accusations.

Au même moment, Solenne demande à Tristan de pousser son père à organiser le voyage à Boston. Sacha le retrouve plus tard, et Tristan lui passe le message de Solenne. Son frère accepte, et lui demande en échange de dire à Clémentine qu'il a passé du temps avec lui. Au cours de son footing, Sacha retrouve l'inconnue qui le fait chanter, Vinciane, qui le menace à nouveau de révéler ses secrets à sa famille, avant de lui poser un ultimatum. Suite à cette rencontre, Sacha rend visite à Alex pour obtenir la somme d'argent qu'il lui a promise rapidement, prétextant qu'il en a besoin pour son entreprise.

Solenne demande une nouvelle fois à son père d'organiser leur voyage aux Etats-Unis, mais Sacha lui reproche de lui mettre la pression. Plus tard, la jeune fille et Sacha s'excusent l'un envers l'autre, et Sacha lui promet d'acheter les billets et de s'occuper de réserver un appartement. Cependant, lorsque sa fille n'est plus là, il détourne l'argent de la cagnotte destinée à l'opération de Solenne pour rembourser les 20 000 euros qu'il doit à Vincianne qui le menace.

Aurore sur la trace de Roxane

Dans l'épisode de Demain nous appartient la semaine du 28 avril 2021, Marianne annonce à David Doumergue que son séjour à l'hôpital est prolongé. Furieuse d'avoir dû mentir à son patient pour les besoins à la police, elle se plaint auprès de William. En parallèle, Sara révèle à Roxane qu'Aurore possède une vidéosurveillance d'elle et la pousse à être vigilante. Mais au commissariat, Georges et Aurore décident d'enquêter au Spoon et se demande si Roxane n'a pas un lien avec Aurélie Doumergue.

Sofia rompt avec Arthur

Également dans le prochain épisode de Demain nous appartient demain, Sofia rend visite à Quentin au parloir. Il s'excuse pour le mal qu'il a fait à la famille Daunier et lui avoue ses sentiments pour elle. Malgré tout, il préfère qu'ils ne restent pas en contact, déplorant n'avoir rien à lui offrir. Les deux amoureux s'embrassent une dernière fois en guise d'adieu. A la villa louée pour les révisions, les garçons étudient la philosophie. Au fur et à mesure, ils en viennent à parler de la relation entre Arthur et Sofia, le jeune homme déplorant de n'avoir aucune nouvelle de sa petite amie. Au même moment, Sofia arrive et demande à lui parler : elle lui annonce qu'elle souhaite rompre. Arthur blâme Quentin avant de penser que c'est de sa faute, mais ses amis le rassurent.

Après avoir longtemps été diffusé sur TF1 tous les soirs à partir de 19h20, Demain nous appartient a légèrement changé son horaire mi-juin 2020. Depuis, les épisodes de DNA sont diffusés du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.

Suivre les nouveaux épisodes de la série Demain nous appartient au quotidien au programme TV n'est pas toujours chose aisée et c'est aussi le cas pour Plus belle la vie. Mais TF1 a pensé à tout et propose aux fans de retrouver les derniers épisodes diffusés en replay sur vos boxes internet mais aussi sur son site MyTF1.

Si jamais vous n'êtes pas devant votre poste de télévision pour regarder Demain nous appartient en direct sur TF1, il vous reste la possibilité de regarder le direct en streaming sur le site MyTF1. Pour cela, il vous suffit simplement de vous connecter via votre email ou votre compte Facebook et de profiter du direct sur votre téléphone, tablette ou ordinateur. Et si vous avez loupé la diffusion d'un épisode, vous pourrez trouver au même endroit les replays des épisodes dernièrement diffusés quoi qu'il arrive. Le monde est bien fait !

Diffusée depuis le 17 juillet 2017, la série Demain nous appartient s'appuie sur un casting d'acteurs important. Du côté des têtes d'affiche, TF1 a débauché Ingrid Chauvin qui incarne Chloé Delcourt, le personnage principal de la série. Face à elle, on peut aussi noter la présence d'Alexandre Brasseur dans le rôle d'Alex, le petit-ami de Chloé. Mais on peut également retrouver la chanteuse et actrice Lorie Pester dans le rôle de Lucie Salducci, lieutenant de la police de Sète. A noter aussi la présence au casting de Clément Rémiens qui a remporté Danse avec les stars 9 fin 2018. La série passe également quelques scènes dans l'hôpital de Sète où l'on découvre Solène Hébert dans le rôle de Victoire Lazzari, interne dans l'établissement.