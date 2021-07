"Demain nous appartient : Sacha en fuite, Juliette blessée, spoilers du 9 juillet 2021"

DEMAIN NOUS APPARTIENT SPOILER. Dans l'épisode 966 de Demain nous appartient du vendredi 9 juillet, la police retrouve Juliette dans un débarras pendant que Sacha prend la tangente. Résumé et spoilers.

Mis à jour le 08 juillet 2021 à 19h40] Cet article contient des spoilers de l'épisode de Demain nous appartient diffusé le vendredi 9 juillet 2021 sur TF1. Dans l'épisode 966 de DNA, à l'hôpital, Océane, Gaspard et Ben sont hors de danger après la tentative d'empoisonnement de leur père. Au Spoon, Tristan est effondré d'apprendre la vérité sur son frère mais réussit à aider la police. La voiture de Juliette a été retrouvée dans un quartier de Sète où le restaurateur se souvient que Sacha y possède un débarras. Tristan indique l'adresse et la police y retrouve Juliette inconsciente sur le sol. Arrivée à l'hôpital dans un état de grande détresse respiratoire, elle est sauvée de justesse. Au commissariat, les policiers découvrent que Sacha est au Cap d'Agde où il a retiré de l'argent. Sur place, on le voit être pris en stop par une femme seule à qui il demande de l'emmener à la prochaine station-service. Une prochaine victime ?

Toujours dans le prochain épisode de Demain nous appartient diffusé le vendredi 9 juillet, Christelle et Lou tentent de convaincre Timothée - sans succès - d'accepter une place dans un centre pour enfants autistes. Timothée demande alors à Manon de l'aider à réaliser le plan de son père pour le sortir de prison, en se procurant une ordonnance auprès de William. De retour chez elle, Manon s'exécute et trafique l'ordonnance pour pouvoir acheter le médicament qu'a demandé Victor. Depuis sa prison, Victor reçoit le message de son fils, se réjouit et simule un infarctus dans sa cellule, déclenchant l'arrivée des secours.

Enfin, dans l'épisode du vendredi 9 juillet de DNA, à la Paillotte, Nathan propose un verre à Camille mais Charlie refuse de le servir, persuadée qu'il a volé son portefeuille la veille. Assis sur des transats, Camille retrouve le portefeuille de Charlie dans le sable, auquel il manque 50 euros. Un peu plus tard, Charlie fait de nouveaux reproches à Nathan qui, semblant séduit par son caractère, lui propose de lui payer un verre. Elle refuse et lui propose un jeu : si elle gagne, il doit vider ses poches ; si elle perd, il propose de l'embrasser. Charlie gagne la partie de bonneteau et découvre que le jeune homme a 180 euros dans ses poches, des lunettes de marque et une chaîne en or. C'est bien un pickpocket ! Charlie récupère son argent mais soupçonne Nathan de l'avoir laissé gagner. Sans lui donner d'explication, il lui vole un bisou sur la joue, ce qui ne semble pas déplaire à Charlie.

DNA - Les infos programme

Après avoir longtemps été diffusé sur TF1 tous les soirs à partir de 19h20, Demain nous appartient a légèrement changé son horaire mi-juin 2020. Depuis, les épisodes de DNA sont diffusés du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.

Suivre les nouveaux épisodes de la série Demain nous appartient au quotidien au programme TV n'est pas toujours chose aisée et c'est aussi le cas pour Plus belle la vie. Mais TF1 a pensé à tout et propose aux fans de retrouver les derniers épisodes diffusés en replay sur vos boxes internet mais aussi sur son site MyTF1. A noter également que les épisodes de Demain nous appartient sont disponibles en replay sur la plateforme de streaming par abonnement Salto.

Si jamais vous n'êtes pas devant votre poste de télévision pour regarder Demain nous appartient en direct sur TF1, il vous reste la possibilité de regarder le direct en streaming sur le site MyTF1. Pour cela, il vous suffit simplement de vous connecter via votre email ou votre compte Facebook et de profiter du direct sur votre téléphone, tablette ou ordinateur. Et si vous avez loupé la diffusion d'un épisode, vous pourrez trouver au même endroit les replays des épisodes dernièrement diffusés quoi qu'il arrive. Notez également que les épisodes de Demain nous appartient sont disponibles en avance sur la plateforme de streaming par abonnement Salto.

Diffusée depuis le 17 juillet 2017, la série Demain nous appartient s'appuie sur un casting d'acteurs important. Du côté des têtes d'affiche, TF1 a débauché Ingrid Chauvin qui incarne Chloé Delcourt, le personnage principal de la série. Face à elle, on peut aussi noter la présence d'Alexandre Brasseur dans le rôle d'Alex, le petit-ami de Chloé. Mais on peut également retrouver la chanteuse et actrice Lorie Pester dans le rôle de Lucie Salducci, lieutenant de la police de Sète. A noter aussi la présence au casting de Clément Rémiens qui a remporté Danse avec les stars 9 fin 2018. La série passe également quelques scènes dans l'hôpital de Sète où l'on découvre Solène Hébert dans le rôle de Victoire Lazzari, interne dans l'établissement.