"Demain nous appartient : Sofia se rapproche de Quentin, spoilers du 6 avril 2021"

DEMAIN NOUS APPARTIENT SPOILER. Dans l'épisode 898 de Demain nous appartient, Sofia se rapproche un peu plus de Quentin. Résumé et spoilers.

[Mis à jour le 5 avril 2021 à 19h43] Cet article contient des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain, mardi. Dans l'épisode 898 de Demain nous appartient diffusé le mardi 6 avril 2021, Sofia arrive au lycée et tous ses camarades de classe l'applaudissent pour son exploit au port. La jeune femme est touchée même si elle avoue avoir été quelque peu secouée face à la tentative de suicide de Quentin. William prend en charge le jeune homme et lui dit qu'il est en pleine forme et qu'il peut sortir dans la soirée. Quentin explique au docteur qu'il est SDF et qu'il n'a nulle part où aller. William lui conseille d'en toucher un mot à Christelle afin qu'elle lui trouve un logement d'urgence.

À la fin des cours, Arthur veut passer un peu de temps en amoureux avec Sofia. La jeune femme doit pourtant refuser, car elle souhaite aller voir Quentin à l'hôpital pour prendre de ses nouvelles. Sofia arrive avec Manon à l'hôpital et lui donne des mangas afin qu'il ne s'ennuie pas. L'adolescente apprend que Quentin va devoir dormir dehors, car il n'y a pas de place dans les foyers. Elle souhaite convaincre Aurore et William de l'héberger, mais ses parents refusent. Aurore ne souhaite pas loger un jeune homme qu'elle ne connaît pas et se méfie de Quentin. Sofia, attristée, annonce la mauvaise nouvelle à Quentin et lui donne son numéro de téléphone en cas de soucis.

Victoire persuadée que Lucie est en vie

Demain soir dans Demain nous appartient, la police n'a pas retrouvé le corps de Lucie, mais a remarqué une bague sur l'annulaire de Marc Véry une fois à la morgue. Martin ne comprend pas comment le bijou a pu arriver sur le doigt du tueur aux alliances puisqu'il n'y était pas quand ils ont repêché le corps. Georges pense que la morgue a fait une mauvaise blague à la victime. Victoire entend la discussion et se persuade que Lucie est toujours en vie et qu'elle s'est introduite à la morgue pour faire ses adieux à Marc Véry. Elle tente d'appeler sa meilleure amie et lui laisse un message. Plus tard, Victoire parle de sa théorie à Georges, mais le policier n'est pas convaincu. Pour lui, Victoire ne doit pas se faire de faux espoirs. Au commissariat, Martin annonce la fin des recherches sur Lucie et lui rend un dernier hommage en faisant une minute de silence.

Jules a de plus en plus de doutes

Également dans Demain nous appartient le mardi 6 avril 2021, Charlie arrive en cours et a fait le devoir de mathématiques toute seule à cause de Gabriel. Elle tente d'avoir des explications, mais le jeune homme refuse de lui adresser la parole. Il la trouve égoïste et cela fait beaucoup de mal à Charlie. La sœur de Luke et Gabriel présentent l'exposé devant Doucet et le prof remarque que Gabriel n'a pas fait grand-chose. Il veut lui mettre que la moitié de la note, mais Charlie prend sa défense et assure qu'ils ont fait le devoir ensemble. Gabriel la remercie, mais ne comprend pas pourquoi elle s'intéresse encore à lui. Charlie lui explique qu'elle tient beaucoup à lui même s'il n'est qu'un ami. Un peu plus tard, Jules, de plus en plus méfiant, veut savoir ce qu'il y a entre sa petite amie et Gabriel. Charlie ment une nouvelle fois et lui dit qu'elle ne lui cache rien. Jules finit par croire qu'il devient paranoïaque et souhaite parler avec Gabriel pour régler leurs différends.

DNA - Les infos programme

Après avoir longtemps été diffusé sur TF1 tous les soirs à partir de 19h20, Demain nous appartient a légèrement changé son horaire mi-juin 2020. Depuis, les épisodes de DNA sont diffusés du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.

Suivre les nouveaux épisodes de la série Demain nous appartient au quotidien au programme TV n'est pas toujours chose aisée et c'est aussi le cas pour Plus belle la vie. Mais TF1 a pensé à tout et propose aux fans de retrouver les derniers épisodes diffusés en replay sur vos boxes internet mais aussi sur son site MyTF1.

Si jamais vous n'êtes pas devant votre poste de télévision pour regarder Demain nous appartient en direct sur TF1, il vous reste la possibilité de regarder le direct en streaming sur le site MyTF1. Pour cela, il vous suffit simplement de vous connecter via votre email ou votre compte Facebook et de profiter du direct sur votre téléphone, tablette ou ordinateur. Et si vous avez loupé la diffusion d'un épisode, vous pourrez trouver au même endroit les replays des épisodes dernièrement diffusés quoi qu'il arrive. Le monde est bien fait !

Diffusée depuis le 17 juillet 2017, la série Demain nous appartient s'appuie sur un casting d'acteurs important. Du côté des têtes d'affiche, TF1 a débauché Ingrid Chauvin qui incarne Chloé Delcourt, le personnage principal de la série. Face à elle, on peut aussi noter la présence d'Alexandre Brasseur dans le rôle d'Alex, le petit-ami de Chloé. Mais on peut également retrouver la chanteuse et actrice Lorie Pester dans le rôle de Lucie Salducci, lieutenant de la police de Sète. A noter aussi la présence au casting de Clément Rémiens qui a remporté Danse avec les stars 9 fin 2018. La série passe également quelques scènes dans l'hôpital de Sète où l'on découvre Solène Hébert dans le rôle de Victoire Lazzari, interne dans l'établissement.