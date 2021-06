"Demain nous appartient : un nouveau corps repêché, spoilers du 18 juin 2021"

DEMAIN NOUS APPARTIENT SPOILER. Dans l'épisode 951 de Demain nous appartient du vendredi 18 juin 2021, l'enquête piétine alors qu'un cadavre est sorti de l'eau. Résumé et spoilers.

[Mis à jour le 17 juin 2021 à 19h40] Cet article contient des spoilers de l'épisode 951 de Demain nous appartient diffusé le vendredi 18 juin 2021 sur TF1. Dans l'épisode du vendredi 18 juin de DNA, Sacha installe des caméras de surveillance dans le jardin pour se protéger de Garance. Ben trouve le comportement de leur père anormal mais Gaspard nuance : pour lui, il n'est pas un meurtrier. Un peu plus tard sur un parking isolé, Sacha démonte ses plaques d'immatriculation et les jette dans son coffre avant de repartir. Le soir, Garance téléphone à son père en marchant au milieu d'une petite rue lorsque Sacha, cagoulé, démarre en trombe et fonce sur la jeune femme.

A l'hôtel de police de Sète dans l'épisode 951 de DNA, Sara informe Martin qu'aucune trace de sang ni de lutte n'a été retrouvée dans la voiture de Vincianne Allard. L'enquête patine. Karim rend alors visite aux Josse pour leur poser de nouvelles questions mais sans succès. Martin et Karim informent le procureur qu'ils n'ont rien de concret et ce dernier donne son accord pour de nouvelles fouilles dans l'étang de Thau. Les sapeurs-pompiers y repêchent un nouveau corps, celui d'une femme.

Toujours dans l'épisode du vendredi 18 juin de Demain nous appartient, Sylvain et Christelle sont énervés que la banda de Judith se soit imposée au Spoon au détriment de leur fille. De son côté, Mona ne comprend pas que Georges n'ait pas intercédé en sa faveur auprès de Martin. Chez les Delcourt, Judith apprend aux filles que la banda ne jouera pas car elle ne veut pas priver Betty de ce plaisir. Les filles se retournent vers Mona qui leur fait croire qu'elle a déjà annulé son plan. Au lycée, Betty retrouvent Judith et les filles. Chacune veut laisser la place à l'autre. Judith a alors l'idée de les réunir : ce sera Betty et la banda ! La première répétition n'est pas concluante.

Enfin, dans l'épisode du vendredi 18 juin de DNA, au Spoon, Gary trinque au bac de français avec son fils, pressé de partir en vacances en Grèce. Pour ménager la mère de l'ado, il va à sa rencontre au Little Spoon. Louise ne semble pas très confiante. Au début de la soirée, la mère de famille invite sa fille et Bart au restaurant, mais reçoit un message contrariant d'Aurélien prévenant qu'il dîne avec son père. Quand il rentre, sa mère l'attend sur le canapé. Elle commence par s'excuser de les avoir empêché, lui et sa sœur, de voir leur père tout ce temps, et lui annonce qu'elle est d'accord pour qu'il parte en Grèce sur le bateau de Gary.

