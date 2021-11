"Demain nous appartient : Victoria Abril débarque à Sète, spoilers de la semaine du 8 novembre 2021"

DEMAIN NOUS APPARTIENT SPOILER. Dans les épisodes de Demain nous appartient diffusés à partir du 8 novembre, la célèbre actrice incarne un nouveau personnage : la mère de Raphaëlle. Résumé et spoilers.

[Mis à jour le 5 novembre 2021 à 19h40] Cet article contient des spoilers des épisodes de Demain nous appartient diffusés à partir du 8 novembre 2021 sur TF1. Dans les épisodes de Demain nous appartient à partir du 8 novembre 2021, Anna désormais libre est assaillie de doutes : elle sent que le danger se rapproche, persuadée que Marjorie rôde chez elle. Chloé tente de la rassurer tant bien que mal mais les craintes de la psychologue ne sont pas infondées : Anna est toujours sous la menace de son agresseur malgré la surveillance de la police qui commence elle aussi à avoir des doutes sur Marjorie. Du côté de Karim, la situation ne s'arrange pas. Anna décide de le reconquérir, ce que Marianne voit d'un très mauvais œil.

Sur le port de Sète, toujours dans les épisodes de la semaine prochaine de Demain nous appartient, une mystérieuse femme chic et exubérante, jouée par Victoria Abril (nouvelle guest du feuilleton), débarque et cherche à entrer en contact avec Raphaëlle. Et pour cause : c'est sa fille ! Rebecca se présente à Maud et Camille, ce qui met Raphaëlle en colère. Elle n'apprécie vraiment pas la présence de cette invitée surprise. Bien décidée à rester à Sète pour profiter de sa famille, Rebecca fait des révélations à sa fille sur son père.

Enfin, dans les prochains épisodes de DNA à partir du 8 novembre, les différentes histoires d'amour et autres jeux de séduction connaissent de nombreux rebondissements. Alors que Samuel, toujours dans la provocation, supporte mal l'entente grandissante entre Victoire et Benjamin, Noor et Gabriel continuent de se tourner autour, cherchant tous les prétextes pour se rapprocher. Ils s'apprêtent à passer à l'action quand ils sont une fois de plus interrompus, cette fois par Sylvain venu réparer la fuite chez leurs voisins. Du côté de Jahia et Jordan, les deux ados se retrouvent dans le bureau des élèves pour répéter leur exposé. Jordan veut reparler du baiser de la semaine dernière et se rapproche de sa camarade.

DNA - LES INFOS PROGRAMME

Après avoir longtemps été diffusé sur TF1 tous les soirs à partir de 19h20, Demain nous appartient a légèrement changé son horaire mi-juin 2020. Depuis, les épisodes de DNA sont au programme tv du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.

Suivre les nouveaux épisodes de la série Demain nous appartient au quotidien au programme TV n'est pas toujours chose aisée et c'est aussi le cas pour Plus belle la vie. Mais TF1 a pensé à tout et propose aux fans de retrouver les derniers épisodes diffusés en replay sur vos boxes internet mais aussi sur son site MyTF1. A noter également que les épisodes de Demain nous appartient sont disponibles en replay sur la plateforme de streaming par abonnement Salto.

Si jamais vous n'êtes pas devant votre poste de télévision pour regarder Demain nous appartient en direct sur TF1, il vous reste la possibilité de regarder le direct en streaming sur le site MyTF1. Pour cela, il vous suffit simplement de vous connecter via votre email ou votre compte Facebook et de profiter du direct sur votre téléphone, tablette ou ordinateur. Et si vous avez loupé la diffusion d'un épisode, vous pourrez trouver au même endroit les replays des épisodes dernièrement diffusés quoi qu'il arrive. Notez également que les épisodes de Demain nous appartient sont disponibles en avance sur la plateforme de streaming par abonnement Salto.

Diffusée depuis le 17 juillet 2017, la série Demain nous appartient s'appuie sur un casting d'acteurs important. Du côté des têtes d'affiche, TF1 a débauché Ingrid Chauvin qui incarne Chloé Delcourt, le personnage principal de la série. Face à elle, on peut aussi noter la présence d'Alexandre Brasseur dans le rôle d'Alex, le petit-ami de Chloé. Mais on peut également retrouver la chanteuse et actrice Lorie Pester dans le rôle de Lucie Salducci, lieutenant de la police de Sète. A noter aussi la présence au casting de Clément Rémiens qui a remporté Danse avec les stars 9 fin 2018. La série passe également quelques scènes dans l'hôpital de Sète où l'on découvre Solène Hébert dans le rôle de Victoire Lazzari, interne dans l'établissement.