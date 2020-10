"Dix pour cent : la saison 4 sera-t-elle vraiment la fin ? Ce que l'on sait"

10 POUR CENT - Alors que la saison 4 de Dix pour cent était annoncée comme la dernière, des voix se sont fait entendre pour offrir une suite à la série de France 2.

[Mis à jour le 21 octobre 2020 à 20h50] Dix pour cent prendra-t-elle bientôt fin ? La série de France 2 diffuse jusqu'au 4 novembre sa saison 4. Au casting, on retrouve Jean Reno, Charlotte Gainsbourg, Franck Dubosc, José Garcia, Sandrine Kiberlain ou encore Sigourney Weaver, mais aussi d'autres personnalités comme Mimie Mathy, Nathalie Baye ou encore Tony Parker. Toutefois, il est possible que ces six épisodes soient les derniers pour l'agence ASK. En février, les producteurs de la série Aurélien Larger et Harold Valentin annonçaient la mauvaise nouvelle dans les colonnes de Variety : "Nous pensons que nous avons raconté l'histoire que nous avions envie de raconter" annonce Harold Valentin. "C'est le bon moment pour mettre un point final à la série".

Si la série devrait effectivement s'arrêter là et qu'il n'y aura pas de saison 5, Dix pour cent pourrait peut-être connaître une nouvelle vie sous un nouveau format. C'est en tout cas ce qu'a suggéré Dominique Besnehard, qui a participé à la création de la série, au micro d'Europe 1 : "Je ne demande peut-être pas une saison 5, mais c'est quand même dommage d'arrêter comme ça". L'ancien agent de stars évoque la possibilité d'un format long, qui se déroulerait à New York peut-être, ou un unitaire de 90 minutes. Au sujet d'un potentiel film pour poursuivre l'univers de la série au cinéma, Valentin n'a pas l'air certain. "Certains en parlent. Nous verrons". En tout état de cause, "il faudra trouver une bonne intrigue et le bon élément déclencheur pour cette intrigue. Nous sommes très heureux de ces quatre saisons et de poursuivre le travail sur d'autres séries." Tant qu'il n'y a pas d'officialisation, on peut donc considérer que la saison 4 marque la fin de Dix pour cent.

En savoir plus

Synopsis - Dix pour cent révèle l'envers du décors du monde du cinéma. Mathias, Andréa, Arlette et Gabriel sont quatre agents de star de cinéma, travaillant pour l'agence ASK à Paris. Ils doivent composer avec les caprices de leurs stars, mais également les intrigues de pouvoir qui rythment la vie de l'agence depuis le décès brutal de leur chef, Samuel.

La saison 4 de Dix pour cent est diffusé fin de l'année 2020 : c'est à partir du 21 octobre 2020 que les fans découvrent l'ultime saison sur France 2. La série est diffusée tous les mercredis à 21h05. Les deux premiers épisodes sont également à découvrir depuis le 16 octobre sur le site france.tv, tandis que les suivants seront à visionner en avant-premières tous les vendredis.

Mettant en scène le destin d'agents de stars, la série Dix pour cent peut aussi compter sur un casting incroyable de guest-stars de prestige. Après Gérard Lanvin, Isabelle Huppert ou encore Monica Bellucci, quels acteurs feront leur apparition au sein de l'agence ASK ? Charlotte Gainsbourg, Sandrine Kiberlain, José Garcia, Franck Dubosc,, Sigourney Weaver et Jean Reno seront chacun au coeur d'un épisode de la saison, donnant du fil à retordre aux agents d'ASK. Mais d'autres stars viendront faire des apparitions plus ou moins rapides, certains dans leurs propres rôles, d'autres incarnant des personnages fictifs dans la série de France 2. Sont également annoncés au casting de cette quatrième saison de Dix pour cent Anne Marivin, Stéphane Freiss, Mimie Mathy, Nathalie Baye, Muriel Robin, Marina Rollman, Guillaume Gallienne, Valérie Donzelli, Xavier Beauvois, Julie Gayet, Bernard Verley, Rayane Bensetti mais aussi Tony Parker

Alors que la saison 4 est en préparation, la question est sur toutes les lèvres des fans de Dix pour cent : une saison 5 est-elle prévue ? Le cocréateur et producteur de la série française, Dominique Besnehard, a refroidi les espoirs : il a confirmé que la saison 4 devrait être la dernière, et qu'elle avait d'ailleurs été écrite comme telle. Des dires confirmées mi-février 2020 par les producteurs Aurélien Larger et Harold Valentin dans un entretien avec Variety : "C'est le bon moment pour mettre un point final à la série". Lors de l'annonce de la date de diffusion de la saison 5, il a été confirmé que la saison 4 sera bien la dernière. Pourtant, Dominique Besnehard est revenu sur ses propos le 21 octobre 2020 au cours d'une interview à Europe 1, imaginant que s'il ne devait pas y avoir de nouvelle saison, un retour de la série en format long ne serait pas à exclure. Il faudra toutefois attendre une confirmation officielle pour en savoir plus.

Pour (re)découvrir Dix pour cent, rien de plus simple : il suffit d'avoir un abonnement Netflix. Le géant du streaming propose actuellement l'intégralité des trois saisons sur son site internet. Au moment de la diffusion d'une nouvelle saison sur France 2, la chaîne propose également aux téléspectateurs de visionner le programme en direct, par le biais du streaming sur le site france.tv.

Dix pour cent - dès le 21 octobre 2020 au programme TV sur France 2