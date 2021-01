Doc, la nouvelle série médicale de TF1, débute sa diffusion le 6 janvier 2021 dès 21h05. Il s'agit d'une série italienne, inspirée d'une histoire vraie.

[Mis à jour le 6 janvier 2021 à 20h00] Une nouvelle série médicale arrive sur TF1 en prime time dès le 6 janvier, pour les deux premiers épisodes des 16 que comporte la saison 1. Habituée aux séries médicales le mercredi soir, TF1 a plutôt tendance à proposer des séries américaines. Mais celle-ci, Doc, est italienne et suit le héros Andrea Fanti, interprété par l'acteur Luca Argentero. De son titre complet, Doc - nelle tue mani (Doc – entre vos mains, en français), cette série est l'histoire d'un médecin amnésique qui va tenter de se reconstruire. Elle est inspirée de l'histoire vraie de Pierdante Piccioni, un médecin urgentiste qui a perdu la mémoire après un accident de voiture. Il ne se souvient plus des 12 dernières années de sa vie mais a recommencé à étudier la médecine afin de reprendre son métier, qu'il exerce toujours aujourd'hui.

Cette série produite par Lux Vide est définie par les médias italiens comme un savant mélange entre Dr House et Good Doctor. Mais selon Luca Argentero, ce qui fait sa spécificité est le fait qu'elle soit inspirée d'une histoire vraie, comme il l'a indiqué à Serieously. L'acteur joue trois versions différentes du même personnage dans différents flashbacks au fil des épisodes : il y a Andrea Fanti à 25 ans, qui est un médecin très motivé, puis celui qu'il était, un docteur en chef, arrogant qui a perdu foi en l'humanité. Enfin, il y a le Andrea Fanti d'après, une personne qui transforme sa tragédie en force pour être la meilleure version de lui-même. Pour interpréter ce rôle, Luca Argentero a pu compter sur les nombreuses informations de Pierdante Piccioni qui a participé à l'écriture et au tournage de la série. Suite au succès de la série en Italie avec 8,5 millions de téléspectateurs lors de sa diffusion en mars 2020, durant le premier confinement à cause de la pandémie mondiale de Covid-19, une deuxième saison est déjà en préparation et une adaptation américaine est également en projet.

Synopsis - Après avoir reçu une balle dans la tête par le père d'un de ses patients décédé, le chef de service de médecine interne, Andrea Fanti survit mais perd le souvenir des 12 dernières années de sa vie. Lorsqu'il se réveille, il est difficile pour lui de reconnaître ses collègues, sa famille ainsi que l'homme qu'il était devenu et va alors devoir se reconstruire.

Doc - au programme TV les mercredis sur TF1 à 21h05