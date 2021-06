DOMINO CHALLENGE. Après Lego Masters, M6 se lance dans un concours de dominos présenté par Stéphane Rotenberg et Issa Doumbia. Quelles sont les règles du jeu ? Et comment la production a réussi à sécuriser les fresques de dominos ?

[Mis à jour le 24 juin 2021 à 20h47] Les programmes familiaux inspirés de jeux indémodables de l'enfance ont la cote en ce moment à la télévision. On le doit à Lego Masters qui a lancé cette tendance avec de bonnes audiences. En attendant une saison 2, M6 poursuit l'exploration de la malle à jouets avec Domino Challenge, un concours de dominos dans lequel quatre binômes tentent d'impressionner un jury composé de trois experts en construisant (puis en détruisant) de gigantesques fresques de plusieurs dizaines de milliers de dominos. Le concours s'articule autour de trois épisodes diffusés le 24 juin, le 1er et le 8 juillet dans lesquels les binômes tenteront de se départager via des épreuves techniques et des épreuves créatives sous haute tension. En effet, le moindre faux mouvement peut s'avérer fatal et coûter la partie à l'équipe. Et quand il y a 20 000€ à la clé, autant dire que le stress fait trembler les doigts des candidats !

"Les candidats vont devoir construire en un temps record des fresques gigantesques"

Présenté par @Steph_Rotenberg et Issa Doumbia, votre nouveau divertissement #DominoChallenge arrive jeudi à 21.05 pic.twitter.com/S4CiqxPEOU — M6 (@M6) June 20, 2021

Mais le stress n'est pas le seul potentiel risque pour les fresques de Domino Challenge. En effet, les producteurs de l'émission de M6 ont dû prévoir de nombreuses mesures de sécurité pour éviter que les candidats retrouvent leurs fresques effondrées pendant la nuit. Une émission de Domino Challenge se tourne environ en 5 jours précise Stéphane Rotenberg chez Sud Radio (contre 1 jour à 1 jour et demi pour Top Chef), ce qui implique que les fresques de dominos sont laissées telles quelles en studio le temps que les candidats et les équipes se reposent. Il faut donc éviter que d'éventuelles souris viennent tout détruire pendant la nuit ! "On a mis des pièges à souris autour de tout le studio parce qu'une petite souris, le soir, si elle passe à travers les dominos elle fait tomber l'édifice" explique l'animateur dans une interview pour Sud Radio le 23 juin 2021.

Jean-Louis Blot, producteur de l'émission chez EndemolShine France, confirme qu'il a fallu s'adapter. "Les épreuves peuvent durer deux jours, soit une quinzaine d'heures. On a pris des tas de précautions pour que les plaquettes ne chutent pas malencontreusement, on a fait attention aux courants d'air et aux souris par exemple. Il y a des tapettes et des pièges un peu partout" raconte-t-il sur l'antenne de France Info le 24 juin. Il précise par ailleurs qu'aucun rongeur n'a été attrapé de la sorte. Cependant, il annonce que les caméras ont pu voir des mouches et des araignées se poser sur des dominos, ce qui n'a pas manqué de donner de sueurs froides aux candidats de Domino Challenge !

