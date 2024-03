Football : Coupe de France - Stade Rennais / Paris-SG

Pour rejoindre le dernier carré de la Coupe de France, le Stade Rennais n'avait pas fait de détails contre le club du Puy Foot 43, en l'emportant 1-3. Et c'est sur le même score que le PSG a validé son ticket pour la demi-finale, en gagnant contre l'OGC Nice 3-1. Les deux formations vont maintenant se défier pour atteindre la finale du 25 mai prochain. Kylian Mbappé et ses coéquipiers parisiens veulent absolument le trophée pour conclure leur saison en beauté. Les Bretons du manager Julien Stéphan ont eux aussi une belle ambition et une organisation tactique qui peut les emmener loin dans cette édition de la Coupe de France.