Nouveau gouvernement : Macron garde la main, le NFP croit toujours en Lucie Castets

Au sujet de la menace de motion de censure brandie par le RN, LR et le camp Macron en cas de ministre insoumis dans le futur gouvernement, Lucie Castets indique que le NFP "veut mettre en place" son programme. "Je pense que les députés prendront leurs responsabilités (...) Il n'y a pas une forme d'organisation kamikaze à gauche, nous sommes au travail. Nous sommes responsables. Nous sommes plus responsables que ce que le gouvernement sortant à fait, notamment sur le plan économique. Nous sommes prêts à gouverner la France en toute responsabilité" poursuit-elle au micro de BFMTV.

Si le Nouveau Front populaire n'a pas d'autre choix que de respecter le timing imposé par le maître des horloges, Emmanuel Macron, qui ne semble pas pressé pour nommer un nouveau gouvernement, il croit toujours et dur comme fer à la candidature de Lucie Castets. Il faut dire qu'elle concentre tous les espoirs de la gauche pour intégrer Matignon, un groupe politique qui a eu tant de mal à se mettre d'accord sur un seul et unique profil.

"Si on continue comme ça, à faire le mélange des genres, à faire le 'en même temps', la France continuera d'être ingouvernable", a estimé mercredi soir sur le plateau de BFMTV Othman Nasrou, vice-président LR du conseil régional d'Île-de-France, insistant sur le fait que la vocation des Républicains (sans Ciotti) "c'est d'incarner une autre alternative", auquel cas, "la seule alternative demain ce sera le Rassemblement national ou La France insoumise". Et Othman Nasrou d'ajouter au sujet d'une coalition avec le camp présidentiel et alors que son parti a proposé lundi un "pacte législatif" à Emmanuel Macron : "Nous n'allons pas nous dissoudre dans le macronisme qui est fini, nous allons construire, au contraire, une alternative crédible pour l'avenir du pays".

24/07/24 - 22:30 - "Une coalition avec le camp présidentiel est impossible", estime Lucie Castets

Sur les ondes de France Inter, mercredi matin, celle qui a été désignée par le Nouveau Front populaire pour Matignon a tenu à montrer que les propos d'Emmanuel Macron, la veille, n'avaient en rien atteint sa motivation. "Un espoir est levé, je suis prête, nous sommes prêts et je demande au président de la République de prendre ses responsabilités et de me nommer Première ministre", a-t-elle lancé. Et tandis que le chef de l'État n'a de cesse, depuis le second tour des élections législatives, d'appeler à élargir la majorité, Lucie Castets a tranché : "Une coalition avec le camp présidentiel est impossible du fait de nos désaccords profonds."