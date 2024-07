Cérémonie d'ouverture des JO 2024 : des révélations déjà étonnantes, les horaires et le programme

La cérémonie d'ouverture des JO de Paris, qui se déroule ce vendredi 26 juillet, a déjà livré quelques secrets.

Le vendredi 26 juillet à 19h30, le monde entier, ou presque, aura les yeux rivés sur la capitale française, Paris, organisateur de ces Jeux olympiques d'été de 2024. Depuis des mois et même des années, le comité d'organisation promet de nombreuses choses et devra être à la hauteur des attentes. Interrogé mardi 23 juillet, le président Emmanuel Macron n'a cessé de dire que nous allons voir pourquoi ça en valait la peine.

Thomas Joly sera le maître de cérémonie et sera entouré de la scénariste Fanny Herrero, l'écrivaine Leïla Slimani, l'historien Patrick Boucheron et le dramaturge Damien Gabriac pour faire la trame. Maud Le Pladec est de son côté chargée de coordonner les prestations de 400 danseurs, alors que plus de 3 000 artistes devraient se produire ce vendredi soir. Sauf si ces derniers font grève comme certains le laissent entendre depuis plusieurs jours maintenant, en raison de certaines conditions non respectées.

Il faudra être présent très tôt sur les quais

Information qui ne laissera personne indifférente : pour pouvoir assister à la cérémonie, l'organisation demande aux personnes de venir 4 ou 5h avant le début de la cérémonie. Un choix de sécurité, mais qui pourrait rendre cette tache difficile pour de nombreuses personnes.

Deux périmètres de sécurité ont été mis en place : l'un rouge autour de chacun des sites de compétition situés près de la Seine, l'autre gris, aux abords du fleuve.

Quel type de spectacle ?

Des champions de BMX et de skate se sont entraînés pendant des heures dans le but de réaliser ce vendredi leurs figures acrobatiques sur des plateformes flottantes sur la Seine. Mais attention à la pluie qui pourrait jouer des tours à ce tableau, car le temps est assez menaçant sur la capitale ce vendredi. Des danseurs devraient aussi se produire en altitude, sur les toits de monuments ou de bâtiments, accrochés par un filin.

Quels chanteurs et artistes ?

Aya Nakamura devrait bien être de la partie, ce n'est plus vraiment une surprise. Mais reste à savoir qui sera présent pour l'accompagner. Un nom revient désormais avec insistance, celui de Celine Dion. La chanteuse est arrivée en France mardi 23 juillet et les rumeurs sur sa présence à la cérémonie augmentent de minute en minute. Emmanuel Macron lui même n'a pas nié sa présence. Elle pourrait interpréter "L'Hymne à l'amour" d'Édith Piaf, selon les infos du Parisien. La rumeur Lady Gaga enfle également depuis plusieurs heures.

Un gigantesque défilé des athlètes

Au total, ce sont 206 nations qui doivent défiler sur la scène à bord d'une centaine de bateaux, pour 10 500 athlètes. Si la Grèce débutera ce défilé comme le veut la tradition, la France conclura la soirée avec Florent Manaudou et Melina Robert Michon en porte-drapeaux

Qui sera le dernier porteur de la flamme ?

C'est pour le moment le secret le mieux gardé... Qui allumera en dernier la flamme olympique ? Plusieurs noms circulent depuis plusieurs semaines et un revient avec insistance, celui de Zinedine Zidane cette fois.

Le champion du monde 1998, absent à Marseille pour le passage de la flamme, est espéré par de nombreuses personnes, mais ne représente pas totalement l'esprit olympique. Un autre nom revient donc avec insistance, celui de Marie José Perec. La championne olympique est peut être le symbole ultime de l'olympisme en France et devrait être mise à l'honneur vendredi.

Enfin, certaines rumeurs parlent d'une toute autre personne. Sur des images diffusées sur France 2, on aperçoit un Zorro qui devra allumer la flamme. "Zorro entre en premier, le porteur donne la flamme à Zorro, il retire son masque… Zorro rentre, le porteur est là, il vient vers lui (il mime un personnage qui se démasque)" explique Thomas Joly. Si le "Z" laisse envisager Zinedine Zidane, d'autres parlent d'un certain Jean Dujardin qui incarnera le personnage dans une série.

À quelle heure débute la cérémonie d'ouverture ?

La cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris 2024 débute officiellement à 19h30.

Sur quelle chaîne suivre la cérémonie d'ouverture des JO 2024 ?

Pour suivre le show de la cérémonie d'ouverture des JO, deux solutions s'offrent à vous avec la chaîne Eurosport, mais également sur France 2, tous les deux diffuseurs officiels des Jeux olympiques.