JO 2024. France - Colombie : dans la douleur, les Bleues assurent l'essentiel... le résumé

22:58 - Les Bleues gagnent dans un match à deux visages (3-2)

Si on prend uniquement le résultat, la France a réussi son entrée en lice dans ces JO 2024. Mais, ce fut étouffant et on s’en serait bien passé à vrai dire. À la vue de la première période, la France s’attendait à une promenade de santé. Sérieuse, la bande à Renard avait fait le plus dur grâce notamment à Katoto (6e et 41, 3-0). Entre les deux buts, Dali, avec l’aide de la transversale, avait réalisé le break (19e). Le plus dur était fait sauf que… Au retour des vestiaires, les Bleues ont éteint la lumière à l’image de Peyraud-Magnin ! La gardienne a concédé un penalty, transformé par Usme (3-1, 53e). Lancée dans la profondeur, Pavi a gagné son duel avec Lakrar avant de piquer le ballon devant Peyraud-Magnin (3-2, 65e). En souffrance, incapables de calmer la furie colombienne, les Bleues ont craint le pire devant la menace Ramirez. Heureusement, l’attaquante sud-américaine a fini par craquer en s’essuyant les crampons sur Bacha. Une énorme faute qui lui a valu rouge (85e) et a permis aux Bleues de valider un premier succès.