DIRECT. JO 2024 : Lisa Barbelin lance la journée avant le gros défi des Bleus au rugby à 7, le live

La Française laisse échapper la dernière flèche, qui tombe dans le 7. Elle remonte tout de même à la 35e place. Amélie Cordeau est 23e et Caroline Lopez 24e.

L'épreuve de classement du tir à l'arc a débuté sur le site olympique des Invalides. Les Françaises sont pour le moment 23e, 27e et 37e. Lisa Barbelin est pour le moment la plus éloignée de la tête, à 15 points.

Les Français du concours complet ont pris possession des installations pour le concours complet d'équitation. Les chevaux et les cavaliers reconnaissent depuis ce matin la carrière de compétition.

C'est reparti à l'Arena Paris Sud entre le Danemark et la Slovénie, avec un avantage de trois points pour les Danoises. Pour rappel, les Françaises entreront en lice à 19h face à la Hongrie.

La Danemark est parfaitement entré dans la compétition avec une première mi-temps maitrisée de la part des handballeuses danoises. Elles font partie des favorites de la compétition et mènent 14-11 à la mi-temps.

Les Françaises sont nombreuses pour les qualifications du tir à l'arc ce jeudi matin aux Invalides. En plus de Lisa Barbelin, qui vise la médaille, Caroline Lopez et Amélie Cordeau joueront pleinement leur chance même si elles ne font pas partie des favorites.

Il fallait être matinale au handball avec le premier match entre la Slovènie et le Danemark qui a commencé depuis 9h ce matin. Les Danoises mènent 9-8 alors qu'il reste 10 minutes en première période.

La Française est une vraie chance de médaille pour la délégation tricolore. 5e à Tokyo, Lisa Barbelin a été championne d’Europe et n°1 mondial en 2021 à seulement 21 ans. Elle atteint la finale de l’étape de Coupe du monde de Paris et en aidant l’équipe de France à décrocher la médaille d’argent aux Mondiaux

Président de la Fédération argentine, Claudio Tapia veut porter l’affaire du match Argentine - Maroc devant la Fifa avant de faire valoir les droits de son équipe. Interrompu après un envahissement de terrain, la rencontre a repris deux heures plus tard sur un but refusé à la vidéo et une défaite des Argentins.

Place au deuxième jour de compétition aux Jeux olympiques de Paris 2024 avec du tir à l'arc, du rugby à 7, du handball et du foot féminin !

La première journée des Jeux Olympiques de Paris 2024 est déjà terminée. Mais la deuxième journée s'annonce haletante avec l'entrée en lice des handballeuses françaises, championnes olympiques en titre, la suite du rugby à 7 et le premier match des Françaises dans le tournoi féminin de football. Bonne nuit et à demain pour la suite.

24/07/24 - 23:55 - Le programme de ce jeudi !

Ce jeudi deux nouvelles épreuves viennent s'ajouter à celles qui ont démarré les JO 2024 ce mercredi. En effet, en plus du football et du rugby à 7, le tir à l'arc et le handball seront de la partie demain. Le programme de ce jeudi 25 juillet :

Handball

9h00 : Slovénie - Danemark (Femmes, groupe A)

11h00 : Pays-Bas - Angola (Femmes, groupe B)

14h00 : Espagne - Brésil (Femmes, groupe B)

16h00 : Allemagne - Corée (Femmes, groupe A)

19h00 : Hongrie - France (Femmes, groupe B)

21h00 : Norvège - Suède (Femmes , groupe A)

Tir à l'arc

9h30 : épreuve individuelle avec Lisa Barbelin, Amélie Cordeau et Caroline Lopez (Femmes)

14h15 : épreuve individuelle avec Baptiste Addis, Thomas Chirault et Jean-Charles Valladont (Hommes)

Football

17h00 : Canada - Nouvelle-Zélande (Femmes, groupe A)

17h00 : Espagne - Japon (Femmes, groupe C)

19h00 : Allemagne - Australie (Femmes, groupe B)

19h00 : Nigéria - Brésil (Femmes, groupe D)

21h00 : France - Colombie (Femmes, groupe A)

21h00 : États-Unis - Zambie (Femmes, groupe D)

Rugby à 7

14h00 : Samoa - Kenya (Hommes, poule B)

14h30 : Argentine - Australie (Hommes poule B)

15h00 : États-Unis - Uruguay (Hommes, poule C)

15h30 : Fidji - France (Hommes, poule C)

16h00 : Afrique du Sud - Japon (Hommes, poule C)

16h30 : Nouvelle-Zélande - Irlande (Hommes, poule A)

20h00 : match de classement (Hommes)

20h30 : match de classement (Hommes)

21h00 : Quart de finale (Hommes)

21h30 : Quart de finale (Hommes)

22h00 : Quart de finale (Hommes)

22h30 : Quart de finale (Hommes)