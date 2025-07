Fort Boyard : qui est (et combien mesure) Vincent Pourchot, le nouveau Passe NullePart du jeu ?

"Fort Boyard" revient sur France 2 en 2025, avec un nouveau personnage de taille : Passe Nulle Part, incarné par Vincent Pourchot. Et il n'est pas tout à fait un inconnu.

Fort Boyard fait son grand retour sur France 2 ce samedi 5 juillet 2025. Et c'est un vent de renouveau qui va souffler sur l'édifice, qui est d'ailleurs en plein projet de rénovation cet été. Si l'émission phare des vacances repart pour un tour, sa 36e saison sera celle de tous les changements. Cette édition 2025 de Fort Boyard sera d'abord la dernière d'Olivier Minne, qui a décidé de claquer la porte de France 2 tirer sa révérence pour de nouvelles aventures sur M6 à la rentrée. L'animateur a déjà confié que l'équipe de Fort Boyard lui avait réservé "des surprises" pour ses adieux.

Et pendant que certains s'en vont, d'autres arrivent. Parmi les nouveautés concoctées par la production de Fort Boyard, deux nouvelles figures intègrent le casting déjà bien fourni de la citadelle maritime : le Viking qui affrontera les candidats lors de l'épreuve bien connue des cotons-tiges, et surtout un certain Passe NullePart, parfait opposé de Passe Partout, icône du Fort.

Passe NullePart s'annonce d'ores et déjà comme le personnage marquant de cette édition 2025 de Fort Boyard. Derrière le nouveau grand protecteur du trésor du Père Fouras, ce curieux pseudonyme cache en réalité un ancien sportif professionnel, pas tout à fait inconnu des amateur de basket. Le personnage est en effet incarné par Vincent Pourchot, qui fait sensation sur les réseaux sociaux après une carrière sur les parquets.

Avec 1,6 million d'abonnés sur TikTok et 130 000 sur Instagram, l'ancien pivot, aujourd'hui âgé de 33 ans, partage avec humour son quotidien de géant, tout en cultivant sa passion pour les cartes Pokémon. Un profil idéal pour capter l'attention des jeunes téléspectateurs.

Un nouveau personnage de taille dans Fort Boyard

Auparavant, Vincent Pourchot a notamment porté les couleurs de Charleville-Mézières et évoluait encore récemment à Metz, après être passé par Lille, Tours, Lorient, ou encore Besançon. Connu des amoureux de la balle orange et repéré par la production de Fort Boyard pour son physique hors-normes, mais aussi sa popularité sur les réseaux, il risque bien d'être le personnage le plus remarqué des lieux dorénavant !

Sur le Fort, Passe NullePart aura d'ailleurs une mission de taille : affronter deux candidats dans un spectaculaire tir à la corde, perché à 20 mètres de haut. Un rôle sur-mesure pour celui qui devient le plus grand personnage de l'histoire de l'émission. Vincent Pourchot mesure 2m22 ! Pour la petite anecdote : le nouveau colosse de Fort Boyard aurait pu être privé de cette taille hors-norme et de la carrière qui va avec. Alors qu'il dépassait déjà les 2m à 12 ans, sa mère aurait refusé qu'il suive un traitement pour ralentir sa croissance...

Vincent Pourchot aurait néanmoins pu trouver plus grand que lui sur dans Fort Boyard. Un autre Passe NullePart avait fait une brève apparition dans une version alternative du jeu, baptisée "Boyard Land", et diffusée entre 2019 et 2021. Il était alors campé par Arshavir Grygorian, un Arménien de... 2m35 !