"L'amour est dans le pré : Jean-Claude doute de ses sentiments pour Yolanda, résumé"

L'AMOUR EST DANS LE PRE 2020 – Les week-ends en amoureux ont permis aux agriculteurs de L'amour est dans le pré de faire le point sur leurs sentiments. Résumé de l'épisode 12.

[Mis à jour le 30 novembre 2020 à 23h30] Les week-ends en amoureux sont souvent le moment où les agriculteurs de L'amour est dans le pré cernent plus précisément leurs sentiments, pour le meilleur et parfois pour le pire. L'épisode 12 de l'émission de M6, diffusé le lundi 30 novembre 2020, a proposé un aperçu des séjours de David, Laura, Eric l'Auvergnat, Jérôme et Jean-Claude chez leurs prétendants et prétendantes respectifs. Pour ce dernier, le week-end dans les Landes a semé le t rouble dans sa relation naissante avec Yolanda : le céréalier n'est pas certain de ressentir l'amour fou pour sa soupirante, qui aimerait de son côté que l'agriculteur témoigne tout de même de gestes de tendresse à son égard. S'ils se donnent plusieurs chances pour y voir plus clair dans leurs sentiments respectifs, il faudra toutefois patienter jusqu'aux bilans de L'amour est dans le pré pour savoir si leur couple a tenu le coup face aux hésitations de Jean-Claude, ou si la relation s'est terminée avant d'avoir pu éclore. En attendant, vous pouvez retrouver ci-dessous le résumé complet de l'épisode 12 de L'amour est dans le pré.

Jean-Claude s'éloigne de Yolanda

Le coup de foudre avait pourtant été évident entre Jean-Claude et Yolanda lors des speed-datings. Mais dans l'épisode 12 de L'amour est dans le pré, le céréalier semble avoir des doutes sur sa relation avec la Landaise : "Le coeur qui vibre à fond, on n'y est pas encore", révèle-t-il face aux caméras de M6, désireux d'analyser si Yolanda lui correspond parfaitement ou non. Toutefois, cette approche très cérébrale de l'agriculteur, terrifié à l'idée de se tromper, inquiète sa soupirante, qui cherche des témoignages de tendresse. De son côté, Jean-Claude a peur, en étant trop tactile avec elle, qu'elle ne se fasse des idées prématurées sur leur relation, alors qu'il n'a pas encore eu le déclic tant espéré : "J'ai vraiment pas envie de me planter. Je veux être sûr aujourd'hui de ne pas m'essouffler."

La traductrice ne comprend pas ce qui peut faire freiner Jean-Claude : "Peut-être qu'il a peur de l'amour ? s'interroge Yolanda. Peut-être qu'il n'a pas confiance ? Ou peut-être qu'il n'est pas assez attiré par moi, je ne sais pas… Mais à force de refus de sa part, je perds totalement confiance..." Selon elle, la peur de plus d'intimité de la part de l'agriculteur peut "tout foutre en l'air". Le couple profite tout de même d'un week-end de la dernière chance dans une chambre d'hôtel avec accès à un jacuzzi, qui vaut à Jean-Claude une chute mémorable qui avait déjà provoqué l'hilarité des internautes lorsqu'ils l'avaient découverts dans le générique de la saison. Mais pour savoir si le céréalier décidera de continuer l'aventure avec Yolanda, il faudra attendre les bilans, diffusés dès le lundi 7 décembre 2020 sur M6.

Des tensions entre David et Stéphanie

Le week-end en amoureux de David et Stéphanie a également connu des hauts et des bas. Cela faisait un mois que le maraîcher tarnais de L'amour est dans le pré n'avait pas vu sa prétendante, qu'il a rejoint chez elle, près de Grenoble. Stéphanie a décidé de faire découvrir à David les montagnes dans lesquelles elle a grandi mais également ses amis, mais le couple a enchaîné les déconvenues : l'agriculteur est tombé malade, et s'est même disputé avec sa soupirante lors de leur première nuit à deux. Il déplore qu'elle lui ait fait par trois fois des reproches pendant la nuit, et que le lendemain, elle se soit énervée lorsqu'il lui a confié qu'il avait effectivement mal dormi : "Je ne veux pas être son sous-fifre, son larbin, je veux être son homme", lâche-t-il devant les caméras de M6. Mais quelques heures plus tard, le couple recolle les morceaux, Stéphanie l'invitant à communiquer davantage avec elle et à lui dire lorsque quelque chose ne lui plaît pas.

Le maraîcher occitan est ensuite comblé par plusieurs attentions de sa prétendante, comme la balade en planeur qu'elle lui offre, (un rêve qu'il avait évoqué en sa présence), mais aussi le fait qu'elle pose une semaine de vacances pour la passer à ses côtés, dans le Tarn. A plusieurs reprises également, Stéphanie a réaffirmé son souhait de déménager de la région où elle vit depuis l'enfance, avec le secret espoir de vivre avec l'agriculteur dans le sud.

Lucile emménage chez Jérôme

Dans l'épisode 12 de L'amour est dans le pré, Jérôme s'est rendu à Toulon pour retrouver Lucile après seulement trois jours de séparation. "J'ai le sentiment que personne dans ma vie ne m'avait manqué en aussi peu de temps ", confie le maraîcher, sur un petit nuage depuis que sa relation avec la directrice de SPA a débuté. Au cours du week-end en amoureux, ils ont pu évoquer leurs projets communs, comme leur désir d'avoir des enfants "dans quelques mois". Lucile a également choisi d'emménager chez l'agriculteur. Une décision qui peut sembler rapide mais qui sonne comme une évidence pour les deux amoureux.

Au cours d'une séquence forte en émotion, les téléspectateurs de L'amour est dans le pré ont pu découvrir la fameuse scène où Jérôme offre une bague à l'élue de son cœur… mais ce n'est pas une demande en mariage comme on avait pu le croire ! Simplement un "symbole pour marquer le coup" : "J'ai le sentiment que c'est la femme de ma vie, j'ai envie de le lui prouver", explique l'agriculteur devant les caméras de M6. "Je suis heureuse, je suis amoureuse, je plane, s'émeut de son côté Lucile. C'était inespéré tout ça il y a quelques mois [...] Je nous souhaite que ça dure, mais j'ai aucun doute là-dessus, c'est sûr que ça durera pour la vie."

La mère de Benoît met en garde Laura

Au cours des week-ends en amoureux de L'amour est dans le pré, Laura a retrouvé Benoît après plusieurs jours de séparation. Mais le stress va monter pour la timide candidate britannique, qui va rencontrer ses possibles futurs beaux-parents. Et la mère de Benoît ne va pas manquer une opportunité de mettre en garde l'agricultrice, pourtant très timide, lors d'un aparté dans la cuisine : "Quand on fait du mal à Benoît, on me fait du mal à moi", l'avertit-elle, avant d'ajouter : "je ne veux surtout pas te mettre la pression [...] Je ne suis pas envahissante mais j'ai toujours un petit oeil qui traîne sur Benoît". Mal à l'aise, Laura lui assure pourtant qu'elle a bien saisi le message.

Et malgré ce que pouvait laisser penser cette mise en garde, la mère de Benoît assure que l'éleveuse lui a fait une bonne impression : "Elle est peut-être un peu timide et réservée, ce qui est normal, mais franchement oui, elle est mignonne et sympa". Laura a également séduit le père de son soupirant, ému de voir son fils heureux après toutes ces années : "ça fait trois ans que je n'ai pas vu Benoît comme ça, assure-t-il aux caméras de M6. Surtout quand il est revenu de chez elle, il était sur son nuage ! J'espère que ça va continuer"

Le reste du week-end sera riche en émotion pour Laura, puisque Benoît va lui confier son désir de la rejoindre vivre avec elle "pour construire quelque chose", au risque de s'éloigner géographiquement de sa fille. Une décision qui ravit l'agricultrice : "Il me rend tellement heureuse que j'ai peur de pas lui rendre autant que ce qu'il me donne..."

Rapprochements entre Eric et Nathalie

Eric l'Auvergnat est sur la réserve depuis le début de l'aventure L'amour est dans le pré. Célibataire depuis 30 ans, il ne semble pas réussir à entrer dans le jeu de la séduction. Et ça, Nathalie semble bien l'avoir compris. Cette factrice est arrivée dans l'aventure avec du retard, alors que les séjours à la ferme des deux premières prétendantes de l'agriculteur s'étaient soldés par des échecs. Malgré cela, l'éleveur semble prendre son temps avec Nathalie, n'osant pas de rapprochements francs.

Cette dernière décide alors de prendre les choses en main, au sens littéral, se baladant dans Salers aux côtés de l'éleveur main dans la main. "Ça avance doucement mais sûrement, confirme Eric face aux caméras de M6. Je pense que c'est sur une bonne voie. Apparemment elle me fait bien sentir que je suis une personne qui doit lui correspondre. Le fait qu'elle me prenne la main ça me donne plus confiance en moi." Son frère lui conseille cependant de ne pas trop prendre son temps, et d'agir avant qu'il ne soit trop tard. Au cours d'un déjeuner en tête à tête, Eric et Nathalie ont alors confirmé chacun de leur côté leur désir de poursuivre leur relation, et ont même échangé un premier baiser.

En 2020, les fidèles de L'amour est dans le pré ont eu peur que leur émission préférée ne rencontre certaines turbulences en raison du coronavirus. Heureusement, le retour de l'émission M6 a pu se faire dans les temps : après la diffusion des portraits des agriculteurs en mars 2020, la saison 15 de L'amour est dans le pré est revenu sur la sixième chaîne depuis le lundi 14 septembre 2020 pour les premiers speed-datings. Les bilans sont diffusés les 7 et 14 décembre 2020, clôturant la saison 15 de L'amour est dans le pré.

Pour l'édition 2020 de L'amour es dans le pré, 13 agriculteurs partent à la recherche de l'amour, dont 11 hommes et deux femmes. Découvrez ci-dessous leurs portraits et leurs descriptions.

Si vous êtes agriculteur ou agricultrice et que vous souhaitez tenter votre chance dans L'amour est dans le pré pour la saison prochaine, vous pouvez entrer en contact avec la production via l'adresse mail suivante : lamourestdanslepre@m6.fr ou bien en envoyant votre candidature à cette adresse : L'Amour est dans le pré TSA 21234, 75070 Paris Cedex 02. Si vous êtes intéressé par l'un des agriculteurs de cette saison, et que vous souhaitez le ou la rencontrer lors des speed dating, il faut lui écrire à l'adresse suivante : L'Amour est dans le pré – TSA 21234, 75070 Paris Cedex 02 ou par mail en se connectant à la page "L'amour est dans le pré" sur 6play. Il ne faut pas oublier de joindre une photo récente de vous et préciser le nom de l'agriculteur à qui vous envoyez votre lettre.

Les téléspectateurs de L'amour est dans le pré vibrent en même temps que les candidats à chaque saison. Si certains ont durablement trouvé l'amour grâce à l'émission M6, d'autres se sont malheureusement séparés de leurs prétendants et prétendantes durant ou après la diffusion. Dans le diaporama ci-dessus, on vous dit ce que sont devenus les agriculteurs de L'amour est dans le pré.

Il est bien sûr possible de regarder en replay les portraits ainsi que les épisodes de L'Amour est dans le pré après la diffusion au programme TV. Pour regarder les épisodes en direct ou les revisionner, il suffit de se rendre sur le site 6play.fr. Les portraits de la saison 15 ont été diffusés les 9 et 16 mars 2020 sur la sixième chaîne, dès 21h05. Le reste de l'émission débute dès le 14 septembre 2020.

L'amour est dans le pré - au programme TV sur M6 les lundis à 21h05