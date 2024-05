France Télévisions reprend la série Les Gouttes de Dieu déjà connue des abonnés d'Apple TV+. L'adaptation d'un manga avec l'amour fou du vin comme toile de fond...

On en a connu des tentatives, en films ou en série. Mais qu'on convoque des stars comme Pierre Arditi ou qu'on recherche le scénario le plus ciselé, rarement une fiction sur le vin n'a réussi à réellement emballer les téléspectateurs. C'est enfin le cas avec Les Gouttes de Dieu, mini-série diffusée originellement sur la plateforme Apple TV+ et que France 2 a eu la bonne idée de rediffuser les lundis à 21h10 à partir de la fin mai. Série dramatique, mais pas que, centrée sur les mystères de l'œnologie et les complexités des relations familiales, Les Gouttes de Dieu a suffisamment convaincu les abonnés à Apple TV+ pour qu'une deuxième saison soit déjà dans les cartons.

Le synopsis - Basée sur le célèbre manga japonais du même nom, la saison 1 commence avec la mort d'Alexandre Léger, un œnologue renommé ayant laissé derrière lui une collection de vins sans égal et un testament énigmatique. Sa fille, Camille, interprétée par Fleur Geffrier, doit se plier à une série d'épreuves pour prétendre à son héritage, qui vont défier son aversion pour l'alcool, due à un traumatisme d'enfance.

Son adversaire n'est autre qu'un jeune prodige de l'oenologie au Japon, Tomine, joué par Tomohisa Yamashita, considéré par Léger comme son fils spirituel. La série évolue en une quête aussi technique que personnelle, à travers les vignobles du monde, cherchant à révéler l'origine d'un vin légendaire. Le tout avec un sens très affuté du suspense et des rebondissements.

Une série accessible et envoûtante

Le créateur de la série, Quoc Dang Tran, connu pour son travail sur Marianne et Parallèles, a plusieurs fois souligné que son projet s'inscrivait certes dans le monde parfois élitiste du vin, mais voulait captiver tant les novices que les connaisseurs. "Nous sommes des amateurs de vin, pas des professionnels", a-t-il martelé assurant que la série devrait parler à un large public, à la manière des séries policières ou médicales qui étalent leur jargon tout en divertissant.

Le pari est plutôt réussi. Les personnages principaux, Camille et Tomine, sont des reflets complexes de leurs expériences de vie, chacun luttant contre les ombres de son passé et les attentes imposées par leur lignée. Ce sont leurs voyages intérieurs autant que leur quête œnologique qui donnent à la série tout son intérêt. Plus qu'une série sur le vin, Les Gouttes de Dieu est un récit captivant sur l'inné (Camille), l'acquis (Tomine), le dépassement de soi, l'amour, la perte et la recherche de vérité, servi par une réalisation soignée et une écriture qui respecte son sujet et ses personnages.

Les Gouttes de Dieu a reçu des critiques majoritairement positives pour son traitement riche et subtil des thèmes de l'héritage et de la filiation, bien que la série n'ait pas remporté de prix lors de sa présentation à Séries Mania en son temps. Les critiques ont majoritairement salué l'immersion fascinante dans le monde du vin et les performances captivantes de ses acteurs principaux. Fleur Geffrier et Tomohisa Yamashita ont particulièrement été loués pour leur interprétation authentique et nuancée.

Quelques critiques, comme celle de Télérama, sont moins élogieuses, comparant la série à une "petite cuvée" agréable sans être exceptionnelle. Néanmoins, le consensus général reste que Les Gouttes de Dieu est une série qui, comme un bon vin, peut nécessiter du temps pour être pleinement appréciée.

Alors que de nombreux téléspectateurs français ayant raté son passage sur Apple TV+ se préparent à découvrir la première saison, la production a déjà mis en chantier une deuxième. Camille et Tomine seront de retour pour continuer leur exploration des vignobles exotiques et des mystères du vin, tout en affrontant leurs propres démons. Oded Ruskin, le réalisateur de la première saison, promet encore plus de défis et de révélations pour le duo. Aucune date n'a encore en revanche été communiquée pour cette saison 2.