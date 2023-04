"Mask Singer : stars, costumes, nouveautés… La saison 5 débute ce soir"

MASK SINGER 2023. Mask Singer fait son retour pour sa saison 2023 ce vendredi 14 avril 2023. Quelles stars se cachent sous les costumes ? On vous détaille ce qui vous attend dans cette saison 5.

Sommaire Stars de Mask Singer

Diffusion de Mask Singer

Enquêteurs de Mask Singer L'essentiel C’est le grand retour de Mask Singer ce soir. Le premier épisode de la saison 5 est diffusé ce vendredi 14 avril à 21h10 sur TF1.

Le premier épisode de la saison 5 est diffusé ce vendredi 14 avril à 21h10 sur TF1. La saison 5 promet plusieurs nouveautés. Cette saison introduira le Prono d’or, que les enquêteurs pourront activer lorsqu’ils sont certains de l’identité d’un personnage. L’équipe d’enquêteurs est désormais composée de Michèle Bernier, Elodie Frégé, Jeff Panacloc et Kev Adams

Cette saison introduira le Prono d’or, que les enquêteurs pourront activer lorsqu’ils sont certains de l’identité d’un personnage. L’équipe d’enquêteurs est désormais composée de Michèle Bernier, Elodie Frégé, Jeff Panacloc et Kev Adams Parmi les costumes et stars à démasquer, on compte 17 nouveaux personnages dont 18 stars au casting. Parmi eux par exemple, on découvrira le Chameau, la Sorcière, le Husky, l’Alien, le Canard, le Zèbre, la Chenille, la Biche, la Méduse ou encore le Soleil. Suivez Mask Singer en direct.

En direct

17:35 - Combien de stars à démasquer cette saison ? La saison 5 de Mask Singer sera également celle où de nombreuses stars seront démasquées. TF1 a en effet révélé qu’elles seront 18 au total à faire leur apparition sur la scène de l’émission, mais seulement 17 personnages. Comment ? Un personnage cachera deux stars à démasquer. Sacré programme ! 17:00 - Mask Singer est de retour ce soir ! C’est le grand retour de Mask Singer à la télévision. La saison 5 du jeu d’enquête débute ce vendredi 14 avril 2023. C’est sur TF1 qu’il faut se rendre pour découvrir quelles stars se cachent sous des costumes extravagants et mener l’enquête avec Michèle Bernier, Elodie Frégé, Jeff Panacloc et Kev Adams. L’émission débute à 21h10.

Fiche programme

Pour l'heure, on ne connaît pas encore les stars qui sont au casting de la saison 5 de Mask Singer. On sait toutefois que les téléspectateurs pourront découvrir les costumes de la Chenille, du Soleil, du Husky, de l'Alien, de la Méduse, de la Biche ou d'une Sorcière, selon des informations de Télé Loisirs. Pour l'édition 2023, trois stars internationales seront également au casting.

La cinquième saison de Mask Singer débute sa diffusion le 14 avril 2023. Alors que la précédente saison a testé la diffusion les mardis soirs, il semblerait que TF1 ait revu sa copie, puisque la saison 5 est à suivre chaque vendredi soir à partir de 21h10 sur la première chaîne.

Si, dans la précédente saison, le casting des enquêteurs de Mask Singer n'avait pas changé, il a été quasi intégralement revu pour Mask Singer saison 4, à l'exception de Kev Adams. En saison 5 également, le casting d'enquêteurs a changé : Kev Adams et Jeff Panacloc sont rejoints par Michèle Bernier et Elodie Frégé. Auparavant, Jarry, Anggun, Alessandra Sublet, Chantal Ladesou et Vitaa ont fait partie du quatuor d'enquêteurs de Mask Singer.