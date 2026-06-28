Fort Boyard : ça va nous changer... Qui sont les premiers invités de Cyril Féraud sur le fort

"Fort Boyard" fait son grand retour avec Cyril Féraud aux commandes. L'animateur veut donner un nouveau souffle au jeu culte de France 2, après 22 ans de règne d'Olivier Minne.

Un vent nouveau souffle sur Fort Boyard. Le samedi 4 juillet 2026, le programme culte fait son retour, comme chaque été sur France 2, mais avec des changements qui ne passeront pas inaperçus, à commencer par l'arrivée aux commandes de Cyril Féraud. Fini la veste en cuir noire arborée par Olivier Minne pendant 22 ans, place désormais à la veste en jean pour poursuivre l'aventure. Et ce n'est pas la seule chose que Cyril Féraud va changer pour imprimer sa marque.

"Je peux vous dire que je me suis mis la pression vraiment parce que je voulais ne décevoir personne", a confié récemment l'animateur dans l'émission Zoom Zoom Zen sur France Inter. Conscient du poids de l'héritage, l'animateur de Tout le monde veut prendre sa place reconnaît ne compte pas révolutionner la formule, mais va tout de même lui apporter "une nouvelle évolution", sans doute un caractère moins froid que celui joué par son prédécesseur. Cyril Féraud veut en effet "vivre l'aventure avec les candidats, pleurer avec eux, trembler avec eux"...

Les nouveautés seront nombreuses cette année dans Fort Boyard avec l'introduction d'épreuves collectives où l'échec d'un seul pénalise toute l'équipe. Un nouveau personnage fait son apparition : l'Amiral, directement inspiré de la version coréenne et clin d'œil évident à Napoléon. Des "temps forts" permettront de cumuler jusqu'à 10 000 euros avant même d'atteindre la salle du trésor. Parmi les défis les plus spectaculaires, un tremplin installé à 25 mètres au-dessus de la mer devra être franchi à vélo. "Il y a plus d'épreuves, plus d'aventure, des épreuves collectives", résume Féraud qui promet "des choses qui n'ont jamais été faites en trente-six ans d'émission".

Le fort lui-même a changé, après des travaux de rénovation financés notamment par la mission Stéphane Bern et qui seront certainement visibles à l'écran. Cette saison 2026 marque aussi le retour des candidats anonymes aux côtés des célébrités, une décision justifiée par l'attachement populaire au programme : "le Fort appartient à tous les Français, tout le monde l'a dans le cœur", estime le nouveau maître des lieux.

Pour ce premier numéro de la saison diffusé ce samedi 4 juillet, l'équipe sera composée du comédien Bruno Solo et de sa consœur Isabelle Vitari, connue pour son rôle dans Nos chers voisins. L'ancien champion de natation Camille Lacourt rejoindra Bastiaan, le comédien et chanteur révélé lors de la dernière saison de la Star Academy et actuellement à l'affiche de la série Karma sur France.tv. La judokate Shirine Boukli, médaillée de bronze aux Jeux Olympiques de Paris 2024, complétera cette équipe de célébrités. Florian, consultant auprès d'agriculteurs dans le Maine-et-Loire, sera le candidat anonyme représentant les téléspectateurs. Tous joueront pour l'association ONU Femmes France.