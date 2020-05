Eurovision : à quelle heure et sur quelle chaîne voir l'émission spéciale ?

EUROVISION 2020 - Malgré l'annulation du concours de l'Eurovision 2020, les organisateurs ont décidé de diffuser une émission spéciale intitulée Europe Shine a Light. Voici où et quand la regarder.

[Mis à jour le 16 mai 2020 à 14h30] Ce samedi 16 mai a lieu la diffusion de l'émission Eurovision : Europe Shine a Light, un programme de remplacement du concours 2020 annulé il y a deux mois déjà en raison des incertitudes liées à la pandémie de coronavirus en Europe. Au programme : reprises des tubes de l'Eurovision par des candidats connus du concours mais aussi une reprise du titre "Love Shine a Light" par les 41 candidats déçus par l'annulation de l'Eurovision 2020. Cette interprétation du titre qui a valu la victoire au Royaume-Uni en 1997 sera réalisée à distance pour les 41 candidats du concours dont Tom Leeb. Le candidat français a par ailleurs enregistré un message vidéo, comme les autres candidats, pour soutenir les téléspectateurs. L'émission sera présentée et commentée par Stéphane Bern sur France 2 à partir de 20h55. L'animateur sera par ailleurs accompagné de quelques invités en plateau mais, dans le cadre des mesures sanitaires, ceux-ci respecteront une distanciation physique stricte de 2 mètres.

Pour rappel, l'annulation du concours de l'Eurovision 2020 a été officialisée le 18 mars dernier. Sur le compte Twitter officiel de l'événement, les organisateurs ont publié un communiqué expliquant qu'ils doivent "à grand regret annoncer l'annulation du concours de l'Eurovision 2020 à Rotterdam". Cette décision fait suite à "l'incertitude créée par la prolifération du Covid-19 à travers l'Europe et les restrictions mises en place par les gouvernements des pays diffusant le concours ainsi que les autorités hollandaises". Le concours, qui devait se tenir du 12 au 16 mai 2020, n'aura donc pas lieu et les organisateurs affirment étudier la possibilité d'organiser le concours aux Pays-Bas en 2021.

"Nous voudrions rendre hommage à l'équipe de diffusion hollandaise et aux 41 membres qui ont travaillé si dur à l'organisation du concours cette année. Nous avons le cœur brisé, tout comme eux, que le concours de l'Eurovision ne se tienne pas au mois de mai et nous savons que toute la famille de l'Eurovision à travers le monde continuera à faire preuve d'amour et de soutien dans cette période difficile".

En savoir plus sur l'eurovision

Tom Leeb, dont le nom a été fuité dans un premier temps dans le Parisien, est le candidat qui devait représenter la France à l'Eurovision 2020, concours finalement annulé en raison de la situation sanitaire causée par la propagation du coronavirus. Chanteur et acteur de 30 ans, encore peu connu du grand public, Tom Leeb est né de l'union de Michel Leeb et de la journaliste Béatrice Malicet. Attiré par la scène, il suit des cours de théâtre et de chant avant de travailler avec son père, puis de faire de la figuration dans des feuilletons télévisés. Egalement humoriste, il sera à l'affiche du spectacle Kévin et Tom, avec Kévin Levy, fera la première partie de Gad Elmaleh ou tournera au cinéma. Côté musique, Tom Leeb a sorti son premier album le 20 septembre dernier, intitulé "Recollection". A l'automne, il avait fait la première partie Sting ou encore de Tom Jones. Tom Leeb prend la suite de Bilal Hassani, qui avait terminé 16e lors du concours de chant européen l'année dernière. Suite à l'annulation du concours de l'Eurovision 2020, on ne sait pas encore si Tom Leeb gardera sa place en 2021.

Avant que le concours de l'Eurovision 2020 ne soit annulé, tout était prêt pour le candidat français Tom Leeb qui avait présenté sa chanson "The Best In Me" mi février 2020. La ballade amoureuse avait été présentée en grande pompe au travers d'un clip mis en scène sur la Tour Eiffel. Les paroles ont été écrites par d'anciens candidats du concours de chant : le trio suédois Thomas G: Son, Peter Boström et John Lundvik. Amir et Tom Leeb ont de leur côté écrit les couplets en français. Assez mal aimée sur internet, la chanson devait connaître des modifications pour notamment être chantée dans une version acoustique, en français en intégralité et ainsi changer de nom pour s'intituler "Mon Alliée". Pour l'heure, on ne sait pas encore si la chanson ainsi que Tom Leeb représenteront toujours la France lors du concours de l'Eurovision en 2021.

L'édition 2020 du concours de chant européen devait se dérouler à Rotterdam au printemps 2020. Plus précisément, les demi-finales devaient se dérouler dans la deuxième ville des Pays-Bas les 12 et 14 mai 2020, avant la grande finale, qui aurait dû se tenir le 16 mai 2020. Suite à la prolifération du coronavirus Covid-19, les organisateurs ont pris la décision d'annuler l'Eurovision 2020. Le concours devrait cependant se tenir à Rotterdam en 2021.

Le classement de l'Eurovision 2019 n'a pas été favorable à Bilal Hassani, représentant la France l'année dernière. Le candidat français, qui comptait pourtant cette fois encore parmi les favoris, a malheureusement fini 16e au classement général. Une déception pour Bilal Hassani que les bookmakers classaient beaucoup plus haut. Voici le dernier classement en date de l'Eurovision.

1 : Pays-Bas (498 points)

2. L'Italie (472 points)

3. La Russie (370 points)

4. La Suisse (364 points)

5. La Suède (334 points)

6. La Norvège (331 points)

7. La Macédoine du Nord (305 points )

8. L'Azerbaïdjan (302 points)

9. L'Australie (284 points)

10. L'Islande (232 points)

11. La République Tchèque (157 points)

12. Le Danemark (120 points)

13. Chypre (109 points)

14. Malte (107 points)

15. La Slovénie (105 points)

16. La France (105 points)

17. L'Albanie (90 points)

18. La Serbie (89 points)

19. Saint-Marin (77 points)

20. L'Estonie (76 points)

21. La Grèce (74 points)

22. L'Espagne (54 points)

23. Israel (35 points)

24. La Biélorussie (31 points )

25. L'Allemagne (24 points)

26. Le Royaume-Uni (11 points )

Lors de l'édition 2019, le chouchou des bookmakers était Duncan Laurence qui représentait les Pays-Bas, avec le titre Arcade. C'est finalement lui qui a remporté l'Eurovision 2019 haut la main, devant l'Italie et la Russie. Les jurys et les téléspectateurs semblent avoir adoré sa chanson qui évoque la perte et le deuil. Malheureusement pour la France, Bilal Hassani n'est pas parvenu à se hisser en haut du classement de l'Eurovision 2019 et termine à la 16e place. Son interprétation du titre "Roi" a pourtant été salué par le public de Tel-Aviv.

Depuis sa création en 1956, la France a remporté cinq fois le concours de l’Eurovision : en 1958, 1960, 1962, 1969 et 1977. Notre pays se place donc juste derrière l'Irlande, qui détient le record avec sept victoires. En 1958, c’est le chanteur André Claveau qui décroche la première victoire de la France avec le titre Dors, mon amour. Deux ans plus tard, en 1960, l’artiste Jacqueline Boyer fait l’unanimité avec la chanson Tom Pillibi. En 1962, c'est Isabelle Aubret qui gagne l'Eurovision avec le morceau Un premier amour. Puis en 1969, c’est Frida Boccara qui remporte le concours de l’Eurovision avec le titre Un jour, un enfant. Enfin, en 1977, la chanteuse Marie Myriam est la dernière en date à gagner en interprétant L’oiseau et l’enfant, titre devenu culte au fil du temps pour le public.