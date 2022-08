Miss Saint-Martin Saint-Barthélemy 2022 : tout savoir sur Inès Tessier

MISS SAINT-MARTIN SAINT-BARTHELEMY. Après un an sans candidate, Miss Saint-Martin et Saint-Barthélemy fait son retour dans la compétition Miss France. Qui est Inès Tessier ?

[Mis à jour le 30 août 2022 à 15h44] Cela faisait deux ans qu'il n'y avait pas eu de Miss Saint-Martin Saint-Barthélemy au concours Miss France. Le retour des deux îles antillaises est désormais acté, puisque Inès Tessier a été choisie pour les représenter lors de l'élection nationale 2023, qui se tiendra en décembre prochain à Châteauroux. La jeune femme de 19 ans a été élue le 29 juillet dernier.

Dans sa vidéo de présentation, Miss Saint-Martin Saint Barthélemy 2022 a dévoilé être passionnée en arts. Inès Tessier suit actuellement des études de cinéma au Canada, à l'université de Montréal. L'étudiante se décrit elle-même comme une personne "sportive, créative et solaire". La candidate à Miss France 2023 a également dévoilé que l'écologie était au cœur de ses préoccupations, tout comme les droits des femmes et la défense de ses deux îles, "tant sur le rapport culturel et social que sur l'économie des îles et leur développement". Un joli programme avant de préparer le concours de beauté !

Miss Saint-Martin et Saint-Barthélemy est un concours de beauté qui a pour but d'élire chaque année une candidate au concours Miss France. Plusieurs jeunes femmes candidatent dans l'espoir de devenir l'ambassadrice des deux îles. Depuis la création du concours national, aucune Miss Saint-Martin et Saint-Barthélemy n'a été élue Miss France.

