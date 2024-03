Danse avec les stars : TF1 va sévir contre Inès Reg et Natasha St-Pier, le mot "exclusion" prononcé

Nouvel épisode de Danse avec les stars 2024 ce vendredi et nouvelle étape dans la guerre que se livrent depuis plusieurs jours deux candidates : Inès Reg et Natasha St-Pier. Sauf si TF1 les exclue avant !

L'émission Danse avec les stars est depuis toujours un rendez-vous incontournable pour les amateurs de danse, de divertissement télévisuel et de "bonnes ondes", comme aime à le rappeler TF1. Mais cette année, la 13e saison de DALS a peut être la poisse. Danse avec les stars est en effet marqué par un incident peu commun qui a attiré l'attention bien au-delà des habituels enjeux artistiques et compétitifs du programme. Depuis la mi-mars, un violent conflit entre deux candidates, la chanteuse Natasha St-Pier et l'humoriste Inès Reg, perturbe l'harmonie d'ordinaire affiché devant comme derrière les caméras.

La discorde entre les deux femmes a atteint un point tel que la direction de TF1 aurait décidé de sévir, rapporte France info ce vendredi. La chaîne envisagerait désormais de mettre Inès Reg et Natasha St-Pier à l'écart du concours, dans le but de préserver l'esprit familial et "feel good" de l'émission. Le mot "exclusion" a même été utilisé par la station de radio. Selon France info, "tout va se décider dans la journée. TF1 va découvrir si les deux femmes ont trouvé un terrain d'entente. Il faut savoir qu'elles ne s'adressaient plus la parole depuis quelques jours, ce sont leurs avocats qui tentaient une réconciliation, ou du moins une trêve pour permettre au concours de danse de se poursuivre sereinement".

Un compte à rebours est lancé : avant le prochain prime time de Danse avec les stars, à partir de 21h ce soir, il s'agit donc pour la première chaîne de savoir si la relation entre les deux femmes est suffisamment apaisée pour pourvoir reprendre le télécrochet. Si ce n'était pas le cas, l'exclusion deviendrait inévitable, indique France info, qui précise que la production de choisirait pas son camp dans un tel cas : "l'hypothèse d'une seule expulsion semble exclue : ce sera les deux candidates ou personne".

Un conflit qui a débuté avec Danse avec les stars 2024

Le différend entre Natasha St-Pier et Inès Reg a débuté lors d'une session de répétition aux studios Keral, à Malakoff, le 31 janvier dernier, à quelques jours du lancement de la saison 2024 de Danse avec les stars. Inès Reg aurait demandé à Natasha St-Pier de réduire le volume de sa musique. La situation se serait ensuite envenimée lorsque la chanteuse a réagi en traitant Inès Reg de "petite salope", une remarque qu'elle a ensuite tenté de minimiser en l'attribuant à une plaisanterie liée à une anecdote de l'émission Pékin Express en 2022, lors de laquelle Inès Reg s'était écharpée avec Valérie Trierweiler dans une séquence devenue culte. Malgré les excuses de l'artiste canadienne, l'humoriste n'a pas accepté cette explication, ce qui a mené à une escalade dans les tensions entre les deux participantes.

Cette altercation s'est répercutée sur les réseaux sociaux, où les deux stars ont partagé tout à tour leurs versions respectives des faits à travers des messages et des stories Instagram, semant la confusion parmi les fans de l'émission. Natasha St-Pier et son partenaire de danse, Anthony Colette, ont signalé des menaces de la part d'Inès Reg et de son entourage, ce que l'humoriste a formellement nié. Des mains courantes ont été déposées.

Camille Combal sort de sa réserve

L'animateur de Danse avec les stars, Camille Combal, a lui aussi réagi et a reconnu l'existence de cette altercation, en la comparant à une dispute familiale ou à un épisode de "Dallas". Il a souligné que de tels incidents étaient rares mais pouvaient survenir dans DALS, tout en exprimant l'espoir que l'émission puisse retrouver son essence de divertissement familial.

La situation de Danse avec les stars est d'autant plus délicate que les audiences de l'émission sont en hausse, avec une moyenne de 3,5 millions de téléspectateurs sur les cinq premiers primes de cette saison. La direction de TF1 se trouve donc à un carrefour critique, devant décider si une réconciliation entre les deux candidates est possible avant le prime time du 29 mars. L'exclusion de Natasha St-Pier et d'Inès Reg, toutes deux parmi les favorites pour la victoire finale, pourrait non seulement affecter la dynamique du concours, mais aussi nuire à son image.