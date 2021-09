Miss Bretagne 2021 : Sarah Conan élue à Plœmeur, qui est la candidate ?

MISS BRETAGNE. Le 20 septembre, la Bretagne a donné son soutien à Sarah Conan qui la représentera lors de l'élection Miss France 2022. Portrait.

[Mis à jour le 21 septembre 2021 à 15h02] Elles étaient seize à briguer la couronne de Miss Bretagne 2021. A Plœmeur, les Bretons ont voté pour départager les seize jeunes femmes et c'est Sarah Conan qui s'est imposée. Née à Paimpol, Sarah Conan succède à Julie Foricher, qui ne s'était pas placée dans le Top 15 l'an dernier, au moment de l'élection d'Amandine Petit. Sarah Conan est étudiante à la Rennes School of Business où elle poursuit un Master 2 qui la destine à un poste de chef de produit marketing. Sur son temps libre, la jeune Miss Bretagne 2021 apprécie les sports nautiques. Elle pratique ainsi le wakeboard, le surf mais aussi le paddle.

Miss Bretagne est un concours de beauté qui a pour but d'élire chaque année une candidate au concours Miss France. Plusieurs jeunes femmes candidatent dans l'espoir de devenir l'ambassadrice des Côtes-d'Armor, du Morbihan, du Finistère, de l'Ille-et-Vilaine et du Loire Atlantique. Depuis la création du concours national, 5 Miss Bretagne ont été élues Miss France : Raymonde Allain en 1928, Jacqueline Janet en 1937, Brigitte Barazer en 1960, Monique Lemaire en 1962 et Laury Thilleman en 2011.

Fin 2020, c'est Julie Foricher qui représente la Bretagne lors de l'élection de Miss France 2021. Alors âgée de 23 ans, la candidate originaire de Relecq-Kerhuon a étudié en section sport-étude en handball puis a passé une licence Staps avant de partir en Australie pour perfectionner son anglais. Au moment de l'élection, elle est en troisième année d'un bachelor de tourisme où elle se destine à devenir hôtesse de l'air. Malheureusement, la jeune femme n'arrive pas à se classer dans le top 15 lors de l'élection et est éliminé au début de la compétition.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

En 2019, Romane Edern, 24 ans, représentait la Bretagne lors de l'élection Miss France 2020. Originaire de Cleder, dans le Finistère, elle a également vécu à Mayotte et au Sénégal. Avant de se lancer dans les concours de beauté, la jeune femme suivait des études en neuropsychologie et neuroimagerie cognitives à l'université de Bordeaux. Elle ne s'est pas classée au concours Miss France 2020.

Miss France 2022 - au programme TV le 11 décembre 2021