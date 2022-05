"Eurovision 2022 : L'Ukraine gagnante, quel classement pour la France ?"

EUROVISION. Le groupe Kalush Orchestra, qui représentait l'Ukraine, a été sacré gagnant de l'Eurovision 2022. Leur portrait et le classement.

En direct

Recevoir nos alertes live !

09:33 - Comment ont voté les jurés nationaux ? L'ensemble des jurés nationaux ont réparti leurs points de manière bien différente des téléspectateurs. Avant le vote du public donc, le Royaume-Uni était en tête du classement, devant la Suède et l'Espagne. L'Ukraine était en quatrième position. 09:01 - Un record réalisé par l'Ukraine lors de l'Eurovision 2022 L'Eurovision a sacré l'Ukraine en 2022, grâce à un massif soutien du public. Un record a d'ailleurs été réalisé par le public : c'était la première fois dans l'histoire du concours de chant qu'un pays obtenait autant de points de la part des téléspectateurs, soit 439 points. Avant le vote du public, l'Ukraine ne faisait pas partie du trio de tête. 07:44 - De quoi parlait "Stefania", la chanson des ukrainiens à l’Eurovision ? "Stefania", le titre que le groupe ukrainien Kalush Orchestra, est un hommage à la mère du chanteur, Oleh Psiuk. Mais depuis l’invasion du pays par la Russie, nombreux sont ceux qui y voient un symbole patriotique de l’Ukraine comme figure maternelle. La guerre en Ukraine est en effet dans tous les esprits ce soir. Après le concours de chant, les membres du groupe reviendront dans leur pays pour joindre les forces combattant la Russie. L'un des danseurs est d'ailleurs resté à Kyiv pour défendre la capitale ukrainienne. 07:12 - Quel classement pour la France à l’Eurovision ? On s’y attendait, mais la France n’a pas été sacrée grande gagnante de l’Eurovision cette année. A l’issue du décompte, la France a remporté 17 points. Pas suffisant pour la victoire donc, puisqu’elle s’est hissé seulement à l’avant-dernière place, devant l’Allemagne. 06:46 - Revivez les meilleurs moments de l’Eurovision Cette édition 2022 de l’Eurovision a été rythmée par des numéros hauts en couleurs, de la balade aux morceaux rock’n’roll, avec comme toujours des costumes bigarrés et un vrai travail sur la scénographie. Revivez les meilleurs moments de cette édition 2022 de l’Eurovision en cliquant ici. 06:31 - Quels pays dans le top 3 de l’Eurovision ? L’Ukraine a gagné l’Eurovision et s’est hissé en première place du classement avec 641 points. Sur le podium, on retrouvait ensuite le Royaume-Uni et l'Espagne, qui ont respectivement eu 466 et 459 points. Ils ont devancé la Suède et la Serbie. 06:14 - Qui est Kalush Orchestra, le groupe ukrainien gagnant ? Kalush Orchestra est une groupe ukrainien qui a remporté l’Eurovision en 2022. Il s’est formé en 2019 et a sorti deux albums avant d’être désigné grand gagnant de cette 66e édition. Après le concours de chant, les membres du groupe reviendront dans leur pays pour joindre les forces combattant la Russie. L'un d'entre eux est d'ailleurs resté à Kyiv pour défendre la capitale ukrainienne. 06:00 - L’Ukraine a remporté l’Eurovision C’est une victoire qui n’est pas une surprise. Annoncée favorite depuis plusieurs semaines, l’Ukraine a gagné l’Eurovision ce samedi 14 mai 2022. La victoire a été remportée par le groupe de rap Kalush Orchestra, qui a interprété la chanson gagnante “Stefania”.

fiche programme

La France était représentée par le groupe breton Alvan et Ahez à l'Eurovision 2022. On compte quatre membres à cette formation : le trio féminin Ahez Marine Lavigne, Sterenn Diridollou et Sterenn Le Guillou et le musicien Alexis Morvan-Rosius, dit Alvan. Ils ont été sélectionnés le 5 mars dernier, lors de l'émission "Eurovision France : c'est vous qui décidez". Le groupe tricolore interprétait sur la scène de Turin la chanson "Fulenn", qui signifie, en breton, à la fois "étincelle" et "jolie fille". Avec 17 points, Alvan & Ahez ont terminé à la 24e place sur 25 du concours de l'Eurovision 2022. Cela fait depuis 1977 et la victoire de Marie Myriam que la France n'a pas remporté l'Eurovision.

Qui a gagné l’Eurovision 2022 ? Diffusée en direct de Turin le samedi 14 mai 2022, la finale de l’Eurovision a donné l’occasion à 25 pays de briller mais c’est l'Ukraine qui a obtenu le plus de points de la part des nations participantes. Suivaient ensuite, le Royaume-Uni en deuxième place et l'Espagne pour terminer le podium. La France, quant à elle, n’a obtenu que la 17e place.

Ci-dessous, le classement des nations qui ont reçu l'intégralité de leur point. Ce classement est provisoire pour le moment.