Ce détail dans Secret Story fait beaucoup de bruit et alimente les théories

Secret Story est de retour ce mardi soir sur TF1, avec des nouveautés qui permettent à la fois de relancer et de révolutionner le programme...

Après une longue attente de sept ans, Secret Story fait son grand retour sur TF1 ce mardi 23 avril. A 23h30, sur la première chaîne, Christophe Beaugrand reprend les rênes d'un programme de téléréalité qui a marqué son époque dans les années 2000, tant par son format (bien que fortement inspiré par Loft Story), que par la déferlante de programmes trashs qu'il annonçait dans les années suivantes. Premier changement notable : après cette diffusion sur TF1 en deuxième partie de soirée, le programme passera exclusivement en formule quotidienne, chaque fin d'après-midi à 17h30. TF1 mise surtout sur la consommation des émissions sur sa plateforme de streaming TF1+, en plus de "lives" entre 10h et 12h, puis entre 20h et 22h.

Autre changement de taille : Secret Story version 2024 sera plus familial et moins centré sur les clashs, les mauvais coups et les histoires amoureuses (voire sexuelles) des candidats, promet la première chaîne. Pour rendre le concept plus présentable sans perdre son sel, TF1 a prévu de renforcer le jeu (deviner le secret de plusieurs personnes enfermées dans la villa pendant plusieurs semaines), avec des règles et de nouvelles épreuves régulières inédites. Christophe Beaugrand, qui a repris les rênes du programme après Benjamin Castaldi en 2015, a fait le tour des médias pour souligner l'ambition de rendre Secret Story plus accessible, en offrant un "pur divertissement".

Mais un ultime détail a été annoncé en début de semaine, à quelques heures seulement du lancement de la saison 12 de Secret Story : "La Voix", figure emblématique de l'émission, va changer. Dominique Duforest, qui a prêté ses cordes vocales au programme depuis ses débuts en 2007, distribuant les informations et les consignes aux candidats dans la villa, a récemment révélé qu'il quittait son rôle. "Après 17 années de bons et loyaux services, 'la Voix' a décidé de prendre un peu de repos", a posté TF1 sur les réseaux sociaux ce lundi, notamment sur les comptes officiels de Secret Story. Une nouvelle "Voix" va donc reprendre le flambeau, qui promet d'être "plus joueuse que jamais", selon les mots de la production, évidemment décortiqués par les fans depuis.

Cette annonce, à 24 heures à peine de la reprise de l'émission, a en effet provoqué un raz-de-marée de spéculations parmi sur les réseaux sociaux. Une théorie en particulier a captivé l'imagination des téléspectateurs : et si "La Voix" revenait pas seulement pour guider les participants, mais comme candidate elle-même ? Et pourquoi pas avec une star pour l'incarner ? "Imaginez, en fait, la Voix se retire parce qu'elle va participer en tant que candidate à Secret Story ??? Nan, mais ce serait une dinguerie par contre", suggèrent certains fans, éblouis par cette possibilité.

Le scénario serait digne d'un retour en force du programme, qui a été méticuleusement préparé par la production pendant deux ans. Mais pour l'instant, les signaux officiels ne vont pas dans ce sens. Dans une vidéo diffusée lundi soir, Dominique Duforest assure qu'il a simplement une autre vie et d'autres cordes (pas que vocales) à son arc. Passée la promo de la saison 12, il avait "envie de passer le relais à la Voix qui va suivre pour qu'elle soit adoubée", assurant qu'elle sera "surprenante". Une voix féminine est évidemment attendue. Mais comme le dit justement la "Voix" depuis des années dans Secret Story : "Méfiez-vous des apparences..."