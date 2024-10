Le Meilleur Pâtissier : origines, parcours, petites manies... On vous dit tout sur les candidats de la saison 13

Laurène est la dernière d'une fratrie de 3 enfants, elle pâtisse depuis toute petite avec sa mère. Et quand ce n'est pas pour régaler sa famille, elle prépare des tartes, des cookies, des entremets pour sa bande de copines ! D'origine Malgache, elle adore mettre un peu de ses origines dans ses pâtisseries. Quand elle n'est pas en cuisine, cette addict du sport fait de la course à pied. Sous ses airs de bonne copine, elle est aussi très compétitrice et ne rêve que d'une chose : soulever le trophée du Meilleur Pâtissier