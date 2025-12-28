Fin de TPMP : Hanouna a gardé les vraies raisons secrètes, l'émission ne pouvait pas continuer

"Touche pas à mon poste" s'est arrêté le 26 mars, après une ultime émission sur Internet et sur les box. Cyril Hanouna n'a pas dévoilé les raisons exactes de cette fin brutale.

Vous avez aimé cet article publié le 24 mars 2025. Nous le republions à l'occasion de notre Best-of de l'année 2025.

TPMP c'est bel et bien fini. Cyril Hanouna anime le mercredi 26 mars 2025 la toute dernière édition de son émission culte, qui aura marqué le PAF depuis le début des années 2010. Touche pas à mon poste était mort une première fois le 28 février, avec la disparition de C8. Portée à bout de bras par Cyril Hanouna qui en a pris l'entière gestion, l'émission était revenue sur le Web (sur YouTube et Dailymotion notamment) et sur les box des opérateurs (SFR, Orange, Bouygues) dès le début du mois de mars. Mais après une dizaine de numéros, elle a tiré sa révérence pour de bon.

Le coup de tonnerre a retenti le vendredi 21 mars. A la toute fin de Touche pas à mon poste, Cyril Hanouna a surpris ses "fanzouzes" en annonçant sa décision. "On sera là lundi, en direct, on sera là mardi, en direct, on sera là mercredi, en direct", a-t-il égrené, marquant parfois de longues pauses entre les mots, avant de lâcher : "Mercredi, mes chéris, ce sera la dernière de Touche pas à mon poste. On va faire une grosse fête". L'animateur vedette, visiblement ému devant des chroniqueurs médusés, a ensuite ajouté que lui et son équipe allaient se consacrer à leur projet futur.

Evoquant un "séminaire" avec ses équipes pour "travailler sur la suite des opérations", Cyril Hanouna est resté très évasif sur les raisons exactes de cette décision soudaine d'arrêter TPMP, moins d'un mois après le passage de l'émission sur sa webtélé Zoubida TV et sur les plateformes. L'annonce pose d'ailleurs question, alors que l'animateur se félicitait depuis début mars des excellents scores d'audience réalisés par Touche pas à mon poste sur Internet.

"Ça a été un carton énorme ce qui s'est passé, on a été le premier talk-show, on a fait le max tous les soirs", s'est encore targué "Baba". Selon les dires d'Hanouna, l'émission aurait attiré plus d'un million de téléspectateurs chaque soir depuis son passage en ligne.

Un TPMP en grandes difficultés économiques ?

Alors pourquoi avoir jeté l'éponge si vite, alors que l'arrivée d'Hanouna sur M6 n'était prévue qu'en septembre ? Si Cyril Hanouna n'a pas pipé mot, plusieurs hypothèses peuvent être avancées. Et le motif financier arrive en bonne place. En prenant entièrement à sa charge la diffusion de TPMP sur le Web via sa société de production, Cyril Hanouna avait déjà fait part à demi-mots des difficultés que ce challenge pouvait présenter. Lors de la première diffusion de TPMP sur le Web début mars, il s'amusait de la réduction drastique des cachets des chroniqueurs que la situation avait imposée.

Cyril Hanouna a-t-il réalisé que ce nouveau modèle, sans le soutien d'un grand groupe audiovisuel, n'était pas viable, même sur une courte durée ? La télévision et Internet sont deux univers très distincts : produire et diffuser quotidiennement un talk-show d'envergure représente en effet des coûts très élevés, qu'une monétisation via les plateformes YouTube, Dailymotion, myCANAL et les bouquets des box internet peut sans doute difficilement supporter, même avec de bonnes audiences. On se souvient en outre que dès la première diffusion de TPMP, YouTube avait adressé à l'animateur un rappel à l'ordre pour "non-respect de ses règles", notamment en matière de publicité.

Quelques jours avant la fin, Le Parisien avait confirmé que la raison de l'arrêt définitif de TPMP était "davantage à aller chercher du côté des économies". "Car si l’émission est un succès d’audience, les annonceurs ne se bousculaient pas vraiment", indique le journal. "Ce vendredi, il n’a ainsi proposé que trois pages de publicité contre cinq à six à l’époque de C8, et de durées moins importantes. De plus, parmi les annonceurs, la plupart étaient des institutionnels ou des entreprises appartenant au groupe Bolloré (propriétaire de l’ex-chaîne C8). Seuls deux spots de la banque Trade Republic et une de l’agence de location Enterprise s’y sont glissés."

TPMP victime de pressions de M6 ?

La seconde hypothèse concerne les relations compliquées qu'a pu entretenir Hanouna avec le groupe M6, que l'animateur a rallié en septembre pour animer son émission quotidienne Tout beau tout n9uf. En mars, la direction de M6 a recadré publiquement l'animateur pour ses prises de position, notamment ses critiques de Bruno Guillon, en charge de la matinale de Fun Radio, dans le même groupe. L'entreprise a aussi insisté par communiqué sur le fait qu'Hanouna venait pour "faire du divertissement" et pas de TV polémique. Des pressions ont-elles pu s'exercer en coulisses pour le convaincre de tirer un trait sur TPMP et de se concentrer sur ses futurs attributions ? Lié contractuellement au groupe M6 (si ce n'est pas déjà le cas), Hanouna a pu se trouver coincé.

Selon le journaliste Clément Garin, c'est bien le groupe M6 qui aurait demandé "amiablement" à Cyril Hanouna de mettre un terme à TPMP prématurément, ce que l'animateur aurait "accepté". David Larramendy, président du directoire de M6, aurait effectué cette démarche "en personne", "inquiet des nombreux propos proférés dans TPMP et de la liberté que s'est octroyée sa future recrue". Il aurait voulu, toujours selon Clément Garrin, "le museler jusqu'à la rentrée, pour le protéger".

Fiasco économique ou pression de M6... Cyril Hanouna a en tout cas été visiblement contraint de jeter l'éponge plus tôt que ce qu'il avait annoncé. Lors de la première de Touche pas à mon poste sur sa webtélé, le 3 mars, il avait affirmé que la diffusion sur Internet et les box durerait "quelques mois, peut-être jusqu'à fin avril". "J'ai fait le maximum pour rester le plus longtemps avec vous", a-t-il déclaré ce le 21 mars après seulement une poignée de directs. Comme un aveu.