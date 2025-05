Eurovision : tout le monde se moque de ce détail, pourtant il y a un "numéro de la mort" dans le concours

Un détail souvent négligé avant l'Eurovision pourrait avoir un gros impact sur le résultat.

L'Eurovision fait son retour, le samedi 17 mai, avec la grande finale à Bâle, en Suisse. On saura tard dans la nuit si Louane et son titre "maman" sont parvenus à décrocher la première victoire française depuis 1977. Si la France y échappe en tant que contributeur majeur de l'Union européenne de radio-télévision (UER), organisatrice du concours, 31 pays en compétition devront d'abord passer par la case des demi-finales dans un peu plus d'une semaine.

Celles-ci ont été programmées les 13 et 15 mai et l'ordre de passage a déjà été dévoilé. Sans enjeu mais avec déjà un peu de pression, Louane se produira tout de même entre le 10 et le 11e concurrent, lors de la seconde demi-finale le jeudi 15 mai. Quant à l'ordre de passage des 26 finalistes (sur 37 nations au départ), il ne sera connu que bien plus tard, à l'approche du grand soir.

Souvent négligé, cet ordre de passage n'a pourtant rien d'anodin. Il pourrait même avoir un impact sur les chances de victoire des candidats. Longtemps, on a pu croire que passer dans la première moitié du concours était un handicap, compte tenu du temps qui sépare la prestation des votes. Difficile en effet de garder en mémoire une émotion ou un souvenir précis d'une chanson passée en tout début de soirée. Sauf que, depuis quelques années, il est possible de voter dès la première interprétation, ce qui bat en brèche cette théorie.

l'Ukraine avec le duo Les Ukrainiennes alyona alyona & Jerry Heil étaient passées en 2e position lors de la finale de l'Eurovision l'année dernière. © Martin Meissner/AP/SIPA (publiée le 02/05/2025)

Mais les croyances sont tenaces. Une autre superstition perdure depuis des années au sujet de l'ordre de passage. Peu abordée en France, elle l'est beaucoup plus dans d'autres médias européens, notamment anglosaxons comme on a pu le voir dans le Mirror encore récemment. Il existerait un "numéro maudit" dans l'ordre de passage de l'Eurovision, une position qui porterait la poisse à celui ou celle qui l'occupe. Et ce fameux numéro, surnommé aussi "numéro de la mort" ou "death slot" en anglais, ne serait autre que la 2e position. Passer en 2e lors de la finale de l'Eurovision serait en effet un très mauvais présage pour espérer l'emporter.

L'origine de cette croyance est purement statistique : dans l'histoire du concours, créé en 1956, aucun pays n'a jamais réussi à gagner en se produisant en 2e position. Mieux (ou pire) : à 9 reprises, l'artiste passé en deuxième a terminé bon dernier du classement !

Le Royaume-Uni, visiblement préoccupé par ce "death slot", en a d'ailleurs fait les frais à deux reprises dernièrement : en 2005 avec Javine et sa chanson "Touch My Fire", puis en 2008 avec Andy Abraham et son titre "Even If". Ce dernier avait même récolté l'humiliation suprême en récoltant seulement 14 petits points. De quoi dégoûter le légendaire commentateur britannique Terry Wogan, qui avait décidé de jeter l'éponge après ce camouflet.

D'autres pays ont été victimes du "numéro de la mort", comme les Pays-Bas en 1958, l'Autriche en 1962, ou encore la Finlande en 2009, avec des chansons maudites, balayées puis oubliées dès le concours terminé. Un autre signe de cette malédiction ? L'année dernière, c'est l'Ukraine avec le duo alyona alyona & Jerry Heil qui était passée en 2e position lors de la finale. Parmi les grands favoris du concours, elles avaient pourtant terminé troisièmes au classement de l'Eurovision, doublées par le Suisse Nemo et le Croate Baby Lasagna.

Si la Pologne et le Monténegro, qui passent en 2e position lors des deux demi-finales de l'Eurovision 2025, sont éliminés, autant dire que la panique reprendra de plus belle.