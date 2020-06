ROMANCE - La série de France 2 diffuse ses deux derniers épisodes le 24 juin. Peut-on s'attendre à une suite pour Romance ?

[Mis à jour le 24 juin 2020 à 20h55] L'histoire d'amour nostalgique s'achève ce soir. France 2 diffuse ce mercredi les deux derniers épisodes de Romance. La série portée par Pierre Deladonchamps, Olga Kurylenko et Pierre Perrier enchantait les téléspectateurs depuis le 10 juin. Alors que le sixième épisode est diffusé sur la seconde chaîne, les amateurs de cette série, mêlant romance et thriller dans le décor d'un Biarritz des années 1960, peuvent s'interroger sur une possible suite de la série. Les fans doivent se faire une raison : il semblerait qu'une saison 2 de Romance ne soit pas d'actualité. Celle-ci a été conçue comme une mini-série, format actuellement développé pour plusieurs fictions de France 2. Le sixième épisode sert donc de conclusion, ne laissant entrevoir aucune suite possible. Le voyage spatio-temporel s'achève donc définitivement pour Jérémy.

Synopsis - Romance est une mini-série France 2 sur une histoire d'amour... qui n'aurait jamais dû se produire. Au Wonderland, un club de rock des années 2020 qui semble figé dans les années 1960, Jérémy se trouve mystérieusement propulsé à Biarritz, à l'été 1960. Il y rencontre la femme de ses rêves, dont la photographie était accrochée sur les murs du Wonderland.

Romance sur France 2 brille par son casting cinq étoiles. Dans le rôle principal, on retrouve Pierre Deladonchamps, un acteur que l'on a l'habitude de voir au cinéma. Avant la série, il était au casting du Fils de Jean, des Chatouilles ou encore de L'Inconnu du lac, rôle pour lequel il a décroché le César du meilleur espoir en 2014. A ses côtés, on retrouve l'actrice Olga Kurylenko, vue auparavant dans Quantum of Solace, Hitman ou Oblivion, et Barbara Schulz. Retrouvez la distribution complète de Romance :

Pierre Deladonchamps : Jérémy

Olga Kurylenko : Alice

Pierre Perrier : Chris

Barbara Schulz : Margaret Cadwell

Simon Abkarian : Tony

Anne-Sophie Soldaïni : Valéria

Jeanne Rosa : Géraldine

Alain Fromager : André Desforges

Cécile Paoli : Jacqueline Desforges

Romance est une série diffusée du 10 au 24 juin 2020 sur France 2. Si vous avez raté un épisode, sachez que les six que contient cette mini-série sont disponibles en replay streaming sur le site france.tv. Il suffit de cliquer sur ce lien pour découvrir cette série à la croisée de la romance, du thriller et de la science-fiction.

Romance - au programme TV sur France 2