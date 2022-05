Résumé de Demain nous appartient épisode 1185 du 13 mai 2022

Dans l'épisode 1185 de Demain nous appartient du vendredi 13 mai 2022, Louise boit une coupe de champagne empoisonnée. Résumé et spoilers.

Dans l'épisode 1185 de DNA du 13 mai, c'est le grand jour pour Bart et Louise qui peuvent compter sur tous leurs amis pour organiser et célébrer avec eux un mariage qui s'annonce inoubliable. Alors que Vanessa et Tristan s'affairent en cuisine, les invités accueillent avec une ovation les mariés et tous assistent à une chanson interprétée par Lizzie accompagnée de ses frères, de sa mère et de Damien. Mais pendant que tout le monde est à la fête, le danger rôde… une mystérieuse main gantée verse quelques gouttes de poison dans une des coupes de champagne qui vont être servies aux mariés et aux invités. Une fois la soirée bien entamée, tandis que la fête bat son plein, Bart retrouve Louise dans le jardin, elle ne se sent pas bien et fait un malaise dans ses bras !

Ailleurs à Sète, toujours dans l'épisode de DNA du 13 mai, Raphaëlle et Camille ont prévu un dîner pour présenter officiellement Dorian à Stanislas. Le skipper et le jeune globe-trotteur ont un sujet de conversation tout trouvé : leurs aventures en mer. Tout se passe bien, ils ont l'air de bien s'entendre, mais après le repas, Stanislas met en garde Raphaëlle, il pense que Camille est peut-être un peu jeune pour la laisser dormir avec son copain. Il prétend qu'à sa place, il se méfierait car il a surpris Dorian en train d'échanger des messages avec une fille. Stanislas aurait-il menti ? Pourquoi ?

Enfin, dans l'épisode de Demain nous appartient du vendredi 13 mai, Samuel et Victoire n'arrêtent pas de se chamailler, ils jouent à savoir qui a raison ou tort. Concernant la prescription d'une patiente, Samuel propose un marché à Victoire : celui qui a tort devra obéir à celui qui a raison pendant toute la soirée. Pour le diagnostic, William tranche, c'est Samuel qui a raison. Victoire est un peu lasse d'être dans le rapport de force et Mona lui rappelle qu'avec Georges, elle n'avait pas ce genre de problèmes. L'ex-belle-mère de Victoire s'improvise astrologue et affirme qu'ils ne sont absolument pas compatibles car ils sont horriblement têtus et orgueilleux. Le soir venu, Victoire en a assez de jouer les esclaves et envoie Samuel dormir dans la chambre d'amis.