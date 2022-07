Ici tout commence du 6 juillet 2022 : le destin des 1eres années dévoilé (spoilers)

ICI TOUT COMMENCE EN AVANCE. Dans Ici tout commence ce mercredi, on découvre quels élèves de 1ere année a réussi l'examen. Résumé en avance et spoilers.

Dans Ici tout commence le 6 juillet 2022, Tom et Deva sont persuadés de ne pas passer en deuxième année. Axel essaie d'interroger son oncle pour savoir quels étudiants ont réussi l'examen, sans succès. Antoine et Guillaume le sondent à leur tour, mais le directeur de l'Institut leur annonce qu'il est intéressé uniquement par le championnat national de pâtisserie, et non pas par le sort de ses élèves. Antoine sort de ses gonds. La cérémonie de remise des diplôme a enfin lieu à l'Institut. Emmanuel salue la détermination des premières années, et décide que tous les étudiants passeront en seconde année. Jasmine est major de promo.

Egalement, dans ITC au programme TV de TF1 ce mercredi, Claire contacte Emmanuel pour lui annoncer une bonne nouvelle : le Double A est dans la short-list pour le Privatel, ce qui permettrait à l'établissement d'application d'être considéré comme un véritable restaurant gastronomique. Ils refusent toutefois de l'annoncer à Théo pour le moment. En parallèle, leur fils se lamente de sa séparation avec Célia. Axel encourage son cousin à déclarer ses sentiments à son ex. Célia et Théo partagent finalement une dernière nuit d'amour, avant qu'elle ne lui propose de tout quitter pour vivre à Paris avec elle.

Enfin, Charlène déplore la séparation de ses parents, sans savoir qu'ils ont une liaison. Mais dans Ici tout commence ce mercredi 6 juillet, elle découvre un soutien-gorge sur le bureau de son père et assume qu'il fréquente une autre femme. Elle ne sait toutefois pas qu'il s'agit d'un cadeau d'Emmanuel à Constance. En visite chez Rose, elle découvre le même emballage cadeau que celui découvert dans le bureau de son père. Elle est persuadé qu'Emmanuel a une liaison avec la directrice de la communication.