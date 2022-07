Ici tout commence du 8 juillet 2022 : Greg s'associe à Noémie (spoilers)

ICI TOUT COMMENCE. Dans Ici tout commence ce vendredi 8 juillet 2022, Noémie propose à Greg de la seconder au championnat national de pâtisserie. Résumé en avance et spoilers.

Dans Ici tout commence le 8 juillet 2022, Célia reproche à Théo de ne pas avoir annoncé à ses parents qu'ils allaient partir à Paris, persuadée qu'il ne la suivra jamais. De son côté, Emmanuel l'encourage de se donner à fond pour obtenir le prix Vatel. Théo ne sait pas comment se positionner et confie ses doutes à Axel. Le jeune chef trouve un compromis : il va tout faire pour obtenir le prix Vatel puis il partira à Paris avec sa petite amie, sans le dire à son père. Charlène découvre les projets de son frère, et partage sa découverte avec Louis. Ce dernier part enquêter directement auprès de Célia, et n'hésite pas à mettre le doute dans l'esprit de la petite-amie de Théo. Furieuse, Célia avoue les plans de Théo au professeur de l'Institut. Louis révèle tout à Emmanuel, dans l'espoir de décrocher le prix Vatel pour le Double A à sa place.

En parallèle, dans ITC au programme TV de TF1 vendredi, Noémie propose à Medhi de la seconder au championnat national de pâtisserie. Le jeune homme refuse, ne voulant pas se lancer dans une compétition après les examens. Le chef Delobel demande à la jeune femme de laisser sa chance à Greg. La cheffe est réticente mais se plie à la volonté de son patron. Greg accepte et s'associe à Noémie.

Enfin, Laetitia, Guillaume et Tony dînent ensemble. Dans Ici tout commence le 8 juillet, le directeur adjoint demande toutefois que l'ex de sa compagne parte tôt, afin qu'il puisse avoir une nuit de sommeil correct. Laetitia avoue à sa fille qu'elle s'ennuie avec son compagnon, mais que Tony est simplement un ami pour elle. Lors de la soirée, l'alchimie entre Tony et Laetitia n'échappe pas à Kelly. Elle reproche à sa mère de flirter avec le livreur, mais Laetitia lui assure qu'elle n'envisage rien avec Tony.