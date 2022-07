Ici tout commence dès le 11 juillet 2022 : Théo prêt à tuer Louis ? Spoilers

ICI TOUT COMMENCE EN AVANCE. Dans les prochains épisodes d'Ici tout commence la semaine prochaine, Théo craque et s'en prend à Louis. Résumé en avance et spoilers.

Dans Ici tout commence à partir du lundi 11 juillet 2022, Théo tente de faire croire à son père qu'il n'envisage pas de partir à Paris avec Célia. Mais c'est peine perdue, Emmanuel décide de le remplacer par Louis au Double A. Théo décide d'affronter son rival et le frappe, avant d'essayer de l'étrangler. Charlène intervient heureusement pour les séparer. Pour l'empêcher de ruiner sa carrière, Emmanuel fait signer un contrat à son fils qui l'engage pendant un an au Double A et qu'il sera chef référent des restaurants d'Auguste Armand s'il remporte le prix Vatel. Lorsque Louis l'apprend, il se venge en annonçant la nouvelle à Célia. Son objectif : qu'elle convainque Théo de renoncer au prix Vatel.

Egalement dans ITC au programme TV de TF1 la semaine prochaine, l'hôtel Beaumont recrute Greg et Anaïs comme stagiaires et seront supervisés par Noémie. Il s'agit là d'une ruse pour leur permettre de participer au championnat de pâtisserie. Ils sont accompagnés d'Eliott et vont s'entraîner pour le concours. Greg y retrouve un ami d'enfance, Marius, qui sera le commis de Noémie pour le championnat. Marius lui en veut de l'avoir rejeté lorsqu'il a fait son coming-out quelques années auparavant, d'autant plus que Greg était le premier garçon dont il est tombé amoureux. Son arrivée va-t-elle créer des tensions entre Greg et Eliott ?

Enfin, Rose est trahie par Clotilde dans Ici tout commence le 11 juillet. Sa soeur a donné une interview au sujet du master en s'attirant tout le mérite. Le master fait officiellement partie du cursus de l'Institut, et Clotilde remercie Rose pour son implication dans la création du projet. En parallèle, Guillaume est jaloux de la relation que Laetitia entretient avec Tony. Enfin, Salomé a besoin de prendre un peu de distances, tandis que Medhi-Hortense et Lionel-Kelly s'affrontent au Pop-up.