Ici tout commence du 14 juillet 2022 : Louis chef du Double A (spoilers)

ICI TOUT COMMENCE. Dans l'épisode 443 d'Ici tout commence ce jeudi, Louis complote pour reprendre la tête du Double A à Théo. Résumé en avance et spoilers.

Dans Ici tout commence ce jeudi 14 juillet 2022, Louis fait croire à Théo, Lisandro et Emmanuel que le Double A a été retiré de la short list pour le prix Vatel. En réalité, l'inspecteur ne viendra pas ce jour, comme c'était prévu, mais le lendemain. Claire l'apprend à son fils, qui se garde bien de révéler l'information en entier. Ecœuré de ce retournement de situation, Théo prend une décision radicale : il compte bien partir à Paris avec Célia. Face à la réaction de son fils, Emmanuel, furieux, propose à Louis de remplacer Théo à la tête du Double A.

En parallèle, dans l'épisode 443 d'ITC ce jeudi, Greg prend la défense de Marius lorsqu'Alban se comporte mal face à son ami d'enfance. Les deux amis s'enlacent, et sont interrompus par Anaïs. Greg lui avoue que Marius a été son premier coup de foudre pour un homme, mais qu'il n'y a plus d'ambiguïté aujourd'hui : il est parfaitement heureux avec Eliott.

Enfin, Hortense et Medhi sont en charge du pop-up pour l'été dans Ici tout commence, au programme TV de TF1 ce jeudi 14 juillet. Mais Kelly et Lionel avaient également envie de s'occuper du pop-up et reprochent à Medhi et Hortense de s'être proposés auprès de Clotilde. La cheffe Armand leur conseille de faire preuve de davantage d'initiatives à l'avenir et refuse leur candidature. Mais Lionel refuse d'en rester là et veut obliger Clotilde à revenir sur sa décision.