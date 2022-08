Résumé de Plus belle la vie épisode 4602 du 24 août 2022

Dans l'épisode 4602 de Plus belle la vie du mercredi 24 août 2022, Justine n'est peut-être pas sincère avec Baptiste. Résumé en avance et spoilers.

Dans l'épisode 4602 de Plus belle la vie du 24 août, Emma tente le tout pour le tout pour reconquérir Baptiste. Elle est sûre que si elle passe à côté de lui, elle passe à côté de sa vie. Pris au dépourvu, Baptiste lui répond qu'elle n'a pas le droit de lui dire ça alors qu'il est en train de construire quelque chose avec Justine. Un peu plus tard, poussé par Justine, il lui envoie un message lui disant qu'ils ne se remettront jamais ensemble. Mais il est clair qu'Emma n'a pas l'intention de lâcher l'affaire. Elle se rend dans le quartier de Justine et l'espionne alors qu'elle passe un coup de fil assez louche : elle dit à son interlocuteur qu'elle n'arrête pas de penser à la dernière fois et qu'elle a très envie qu'ils se revoient.

En parallèle, le père Luc avoue à Mirta qu'il a été distant car il a peur de ce qu'il ressent quand ils sont ensemble, de ce qui pourrait arriver s'ils étaient seuls. Mirta sait bien que leur baiser était une erreur mais lui propose de se battre pour résister à la tentation, il serait bien dommage de tout abandonner pour un moment d'égarement. Le prêtre et sa fidèle se retrouvent donc pour une balade et entrent dans une chapelle. Yolande, qui pensait prendre Mirta la main dans le sac avec son amant est bien surprise de constater que son amie ne faisait que prier avec le père Luc. Elle ne se doute pas des sentiments qui les unissent.

Ailleurs à Marseille, dans l'épisode de Plus belle la vie du mercredi 24 août, en voyant Émilie et son copain se bécoter, Jean-Paul a soudain une révélation. Il se souvient qu'il a déjà vu Étienne… dans le film Des coquines et leurs copines ! Étienne est donc un acteur porno ! Mais comment l'annoncer à Émilie ? Patrick se débrouille pour cuisiner Étienne qui finit par tout avouer devant Émilie. Choquée et déçue, elle ne sait pas si elle arrivera à accepter que son copain couche avec d'autres filles pour payer ses études.

Enfin, dans l'épisode de PBLV diffusé le mercredi 24 août sur France 3, Éric est persuadé que Marc est responsable de ce qui est arrivé à Simon, mais il apprend qu'il a un alibi : il était chez sa mère au moment où Simon a été agressé. Ariane lui fait part du rapport de la balistique et il s'avère que le fermier a été blessé avec un 9 millimètres. Éric est affligé et culpabilise, tout est de sa faute, c'est lui qui a acheté cette arme et il est sûr que le voisin de Simon l'a vu la cacher dans la grange.