Ici tout commence dès le 14 septembre 2022 : Ethan avoue tout (spoilers)

ICI TOUT COMMENCE. Dans Ici tout commence mercredi 14 septembre 2022, Ethan avoue à Teyssier qu'il se drogue. Résumé en avance et spoilers.

Dans Ici tout commence le 14 septembre 2022, Axel aide Ethan à se débarrasser de ses pilules. Mais le jeune homme est consumé par le stress et a du mal à supporter le sevrage. Pourtant, il se calme dès l'apparition de Samia, et les deux premières années n'arrêtent pas de flirter. Malgré sa crise de panique en début de journée, Ethan brille au cours de la cheffe Listrac. Emmanuel Teyssier a toutefois des doutes et l'accuse de se droguer. Ethan avoue tout.

En parallèle, dans l'épisode au programme TV ce mercredi sur TF1, Claire est anxieuse à l'idée du retour de Louis. Olivia la rassure. Le jeune homme est exécrable sa mère, qui décide alors de mettre de la distance avec son fils. Claire le met à la porte. Louis se rend alors dans le bureau d'Emmanuel pour postuler comme professeur de l'Institut. Antoine et Rose sont pourtant partants, contrairement au directeur.

Enfin, Eliott découvre qu'Hortense a été virée de la brigade du Double A, mais ni lui, ni Medhi refusent de croire que la faute incombe à Vic, dans Ici tout commence mercredi 14 septembre. Durant le service, Vic n'assure pas du tout et Théo décide de l'envoyer à la plonge. Ravie, Hortense confronte sa sœur, lui conseillant de travailler ou de partir avant de se faire virer de l'Institut. Vic décide alors de travailler, et découvre un mystérieux carnet rempli de noms d'anciens élèves de l'Institut et un plan de l'école. Elle est persuadée qu'un mystère est caché dans l'établissement.