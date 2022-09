Ici tout commence du 27 septembre 2022 : une rupture à l'institut (spoilers)

ICI TOUT COMMENCE. Dans l'épisode 497 d'Ici tout commence du mercredi 28 septembre, Lisandro annonce à Anaïs son souhait de rompre. Résumé en avance et spoilers.

Dans Ici tout commence le 28 septembre 2022, Anaïs et David risquent gros après la coupure de courant qui a blessé Lisandro. La jeune cheffe de brigade lui fait promettre de ne rien dire pour éviter à David d'être renvoyé. Pour autant, lors d'un conseil pédagogique, Emmanuel Teyssier annonce sa volonté de renvoyer aussi bien David qu'Anaïs pendant dix jours. Pour sauver la place sa compagne au restaurant éphémère, Lisandro affirme que seul David est responsable. La sanction tombe, David est renvoyé dix jours et ratera la rentrée des étudiants de première année. Anaïs, quant à elle, est furieuse et veut savoir quel étudiant les a lâchés auprès du corps enseignant. Elle s'en prend violemment à Salomé puis Rose lui annonce que c'est grâce à Lisandro qu'elle a gardé sa place. Furieuse, Anaïs va demander des comptes à Lisandro. Le ton monte entre eux et Lisandro finit par lui dire qu'il n'en peut plus. "C'est fini. Je veux qu'on se sépare".

En parallèle, dans l'épisode 497 d'Ici tout commence du 28 septembre, le service est tendu à midi au Double A. Le chef Théo est extrêmement méticuleux et exigent avec ses commis et cherche toujours plus la perfection, quitte à mettre le service des différents plats en retard. Axel s'oppose aux exigences de Théo pour tenter de lui faire comprendre qu'il retarde tout le monde et que les clients s'impatientent. Le ton monte à nouveau entre les deux hommes face à Constance et Emmanuel qui commence à se demander si son fils n'est pas en train de prendre la grosse tête et de se créer une réputation peu reluisante.

Enfin, tout va mieux pour Louis depuis que l'inspection de son cours s'est bien passée la veille. Il va d'ailleurs remercier Billie qui lui renouvelle ses compliments. La jeune femme apprécie ses cours et le lui fait savoir. De même, il reçoit les louanges de Livio qui fait carrément partie du "fanclub" d'Auguste Armand. Louis lui propose de lui montrer comment il cuisine les recettes de son père. Livio est ravi ! De son côté, Claire espère enterrer la hache de guerre avec son fils avant que le mariage soit organisée. Louis et Charlène avancent d'ailleurs sur ce point également puisqu'ils vont bientôt visiter le domaine qui avait tapé dans l'œil de la jeune femme.